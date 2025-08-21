Snowflake wird zum Geheimfavoriten im Milliarden-KI-Markt!

Nur eine Woche vor den erwarteten Quartalszahlen von Snowflake zeigt sich die Bank of America (BofA) bullish: Das Institut stufte die Aktie des Cloud-Datenbank-Spezialisten von Neutral auf Kaufen hoch und erhöhte das Kursziel von 220 auf 240 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 24 Prozent.

BofA-Analyst Brad Sills begründet den Schritt mit einer Reihe von Indikatoren, die auf eine anhaltend starke Geschäftsentwicklung hindeuten. Er rechnet mit "soliden" Quartalszahlen und sieht Snowflake in einem mehrjährigen Wachstumszyklus.

"Wir erwarten, dass die Q2-Ergebnisse als Katalysator für die Aktie wirken werden. Unser langfristiger Investment-Case basiert jedoch auf der zunehmenden Traktion im deutlich größeren adressierbaren KI-Markt, den wir auf 155 Milliarden US-Dollar schätzen", schrieb Sills in einer Mitteilung.

Web-Daten signalisieren steigende Nachfrage

Besonders optimistisch stimmt den Analysten der Blick auf die Online-Aktivität. Laut Daten des Webanalyse-Dienstes SimilarWeb legten die Seitenaufrufe bei Snowflake im zweiten Quartal um 42 Prozent im Jahresvergleich zu. Sills leitet daraus ab, dass die Produktumsätze rund 2,5 Prozent über der bisherigen Prognose des Unternehmens liegen könnten.

"Positive Cloud-Daten unterstützen unsere These, dass Snowflake an einem Wendepunkt steht, was die Nachfrage betrifft", so Sills.

Analystenstimmung überwiegend bullisch

Der Schritt der Bank of America fügt sich in ein insgesamt positives Bild an der Wall Street. Laut Daten von LSEG stufen derzeit 41 Analysten die Aktie mit "Strong Buy" oder "Buy" ein, lediglich neun empfehlen ein Halten.

Zwar verlor die Aktie im vergangenen Monat mehr als 11 Prozent, doch auf Jahressicht liegt sie mit einem Plus von 46 Prozent deutlich vor dem Gesamtmarkt: Der S&P 500 legte im gleichen Zeitraum weniger als 15 Prozent zu.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



