    dpa-AFX-Überblick

    UNTERNEHMEN vom 20.08.2025 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • TAG Immobilien erhält 288 Millionen Euro frisches Kapital.
    • SAF-Holland verlängert Vertrag von CEO Geis bis 2031.
    • Gamescom startet mit Rekordzahl von 1.500 Ausstellern.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 20.08.2025 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: TAG Immobilien besorgt sich gut 288 Millionen Euro an frischem Kapital

    HAMBURG - TAG Immobilien hat sich über die Ausgabe neuer Aktien und Schuldverschreibungen rund 288,2 Millionen Euro besorgt. Mit den Einnahmen wollen die Hamburger einen umgerechnet 565 Millionen Euro teuren Kauf von rund 5.300 Mietwohnungen in Polen zum Teil finanzieren. Die Kapitalmaßnahmen kamen an der Börse nicht gut an. Die Aktie gab im frühen Handel am Mittwoch um rund 1,7 Prozent nach.

    SAF-Holland verlängert Vertrag von Chef Geis bis Ende Juni 2031

    BESSENBACH - Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland verlängert den Vertrag seines Vorstandschefs Alexander Geis vorzeitig. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, den ursprünglich bis Ende Juni laufenden Vertrag um fünf Jahre bis Ende Juni 2031 auszudehnen, teilte das SDax -Unternehmen am Mittwoch überraschend in Bessenbach mit.

    Gamescom startet mit so vielen Ausstellern wie noch nie

    KÖLN - Ob Strategie-Aufgaben, Shooter-Kämpfe oder Fantasy-Abenteuer: Die Gamescom hat unter großem Andrang begonnen. Nach einer Eröffnungsshow am Vorabend, bei der 5000 Fans neue Spiele-Trailer vorgeführt bekamen, öffnete die Messe für Computer- und Videospiele am Vormittag ihre Türen. Mehr als 1.500 Aussteller präsentieren sich bis Sonntag dem Publikum, darunter die Studios CI Games, Keen Games und Bethesda. So viele Aussteller waren es noch nie, 2024 kam die Gamescom auf 1.462. Damals strömten 335.000 Besucherinnen und Besucher durch die Kölner Messehallen, dieses Jahr dürften es ähnlich viele sein.

    ^
    -ROUNDUP: Mehr Games aus Deutschland? Branche bekommt staatliche Hilfe -Israelische Firma übernimmt griechischen Rüstungsbauer -Gericht: Lufthansa muss Condor-Gäste nicht bevorzugen -Kartellwächter: Verkauf von Frauenzeitschriften genehmigt -Name 'Immun Smoothie' irreführend - dm verliert Rechtsstreit -ROUNDUP 2: Ex-Minister Scheuer nach Maut-Debakel angeklagt -Netflix: Schon fast 80 Millionen Abrufe für neue 'Wednesday'-Episoden -Trotz drohenden Verbots: Weißes Haus startet Tiktok-Account -Wie Senat und Bahn die Probleme bei der S-Bahn lösen wollen -EU-Behörde: Neuer Rekord bei von Mücken übertragenen Viren -Umfrage: Kassen sollen standardmäßig für Abtreibungen zahlen°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 15,09 auf Tradegate (20. August 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd..

    TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +5,54 %/+31,93 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
