    Macron warnt wegen Gaza-Offensive vor 'Dauerkrieg' in Region

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron warnt vor Dauerkrieg in Gaza-Region.
    • Offensive könnte Katastrophe für beide Völker bringen.
    • Forderung: Waffenruhe, Geiselbefreiung, humanitäre Hilfe.

    PARIS (dpa-AFX) - Wegen des von Israel geplanten Militäreinsatzes in der Stadt Gaza hat der französische Präsident Emmanuel Macron vor einem "Dauerkrieg" in der Region gewarnt. Die Offensive könnte "nur zu einer echten Katastrophe für beide Völker" führen, schrieb Macron auf der Plattform X nach Gesprächen mit dem jordanischen König Abdullah II. und Ägyptens Staatschef Abdel Fatah al-Sisi.

    Macron wiederholte seine Forderung nach einer dauerhaften Waffenruhe im Gazastreifen. Er nannte zudem die Freilassung aller Geiseln, eine groß angelegte Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Menschen in Gaza sowie die Entwaffnung der Hamas und die Stärkung der palästinensischen Autonomiebehörde als Voraussetzungen für ein Ende des Krieges.

    Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte kurz zuvor laut Medienberichten einen Einsatzplan der Armee zur Einnahme der Stadt Gaza gebilligt. Die Genehmigung erfolgte, obwohl die islamistische Hamas am Vortag nach eigener Darstellung internationalen Vermittlern eine "positive Antwort" auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt hatte./vni/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
