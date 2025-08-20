KI-Nutzung durch Berufseinsteiger mit hohen Zuwachsraten in allen Branchen und Volkswirtschaften - sie macht das Arbeitsleben einfacher und angenehmer, so Generation

Analysen zufolge wird KI von 65 % der Angestellten auf der Einstiegsebene genutzt – die meisten sind autodidaktische Power-User

Die meisten Nutzer erkennen klare Vorteile: Fast alle KI-Nutzer berichten, dass sie ihre Arbeitsleistung verbessert und ihre Arbeitszufriedenheit erhöht

Die Umfrage befragte in 17 Ländern mehr als 5.500 Berufsanfänger mehrere Branchen, die meisten ohne Hochschulabschluss

WASHINGTON, 20. August 2025 /PRNewswire/ -- Eine neue globale Umfrage von Generation, der gemeinnützigen Gesellschaft für Beschäftigung, die Menschen ausbildet und in sinnvolle Berufe vermittelt, zeigt, wie schnell Einsteiger KI-Tools annehmen. Außerdem verdeutlicht sie einige Unterschiede zwischen denjenigen, die KI sicher nutzen, und denen, die noch nicht so weit sind.

Der Bericht, „AI at Work: A Global Entry-Level Perspective", wurde mit Unterstützung der MetLife Foundation entwickelt. Sie stützt sich auf die Antworten von mehr als 5.500 Generation Global-Absolventen, die in den Jahren 2023 und 2024 ihren Abschluss gemacht haben. Sie konzentriert sich auf die KI-Erfahrungen von Berufsanfängern, die meisten ohne Hochschulabschluss, in einer Reihe von Branchen und 17 verschiedenen Volkswirtschaften. Daraus ergibt sich eine neue Perspektive, da sich die meisten Umfragen bisher auf Fachkräfte im Dienstleistungsbereich in Ländern mit hohem Einkommen konzentriert haben.

KI ist für viele bereits Teil des täglichen Lebens

Die Analyse zeigt, dass der Einsatz von KI unter Berufsanfängern weit verbreitet ist: 65 % geben an, dass sie KI bei der Arbeit nutzen. Die Hälfte setzt KI auf eigene Initiative ein, die anderen nutzen von ihren Arbeitgebern bereitgestellte Tools oder eine Kombination aus beidem.

Von den KI-Nutzern arbeiten 79 % mindestens einmal pro Woche mit KI-Tools, im Technologiesektor sind es sogar 89 %. Mehr als ein Drittel (37 %) nutzt KI täglich.

Männer nutzen KI intensiver als Frauen

Die KI-Nutzung durch Frauen liegt hinter der durch Männer zurück: 53 % der Frauen in allen Branchen geben an, dass sie KI bei der Arbeit einsetzen – bei Männern beträgt der Anteil 76 %. Diese Diskrepanz verringert sich in der Betrachtung des Technologiesektors: 80 % der Frauen geben an, dass sie KI einsetzen, verglichen mit 86 % der Männer.