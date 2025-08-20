Börsen Start Update
Börsenstart USA - 20.08. - US Tech 100 schwach -1,27 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 44.858,72 PKT und verliert bisher -0,14 %.
Top-Werte: Coca-Cola +1,80 %, Travelers Companies +1,78 %, Amgen +1,69 %, McDonald's +1,62 %, Verizon Communications +1,54 %
Flop-Werte: NVIDIA -3,17 %, Amazon -1,98 %, Goldman Sachs Group -1,73 %, Apple -1,53 %, Microsoft -0,91 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.093,18 PKT und fällt um -1,27 %.
Top-Werte: Analog Devices +2,44 %, Mondelez International Registered (A) +2,19 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,18 %, Amgen +1,69 %, American Electric Power +1,55 %
Flop-Werte: Intel -5,91 %, Micron Technology -5,79 %, AppLovin Registered (A) -4,90 %, Palantir -4,61 %, DoorDash Registered (A) -4,57 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:43) bei 6.367,91 PKT und fällt um -0,72 %.
Top-Werte: TJX Companies +4,59 %, Medtronic +4,21 %, Dow +3,47 %, Zoetis Registered (A) +3,08 %, Hormel Foods +2,96 %
Flop-Werte: Target -8,71 %, Keysight Technologies -6,07 %, Intel -5,91 %, Micron Technology -5,79 %, Palantir -4,61 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.