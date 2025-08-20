Börsenstart USA - 20.08. - US Tech 100 schwach -1,27 %

Der Dow Jones steht bei 44.858,72 PKT und verliert bisher -0,14 %.

Top-Werte: Coca-Cola +1,80 %, Travelers Companies +1,78 %, Amgen +1,69 %, McDonald's +1,62 %, Verizon Communications +1,54 %

Flop-Werte: NVIDIA -3,17 %, Amazon -1,98 %, Goldman Sachs Group -1,73 %, Apple -1,53 %, Microsoft -0,91 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.093,18 PKT und fällt um -1,27 %.

Top-Werte: Analog Devices +2,44 %, Mondelez International Registered (A) +2,19 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,18 %, Amgen +1,69 %, American Electric Power +1,55 %

Flop-Werte: Intel -5,91 %, Micron Technology -5,79 %, AppLovin Registered (A) -4,90 %, Palantir -4,61 %, DoorDash Registered (A) -4,57 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:43) bei 6.367,91 PKT und fällt um -0,72 %.

Top-Werte: TJX Companies +4,59 %, Medtronic +4,21 %, Dow +3,47 %, Zoetis Registered (A) +3,08 %, Hormel Foods +2,96 %

Flop-Werte: Target -8,71 %, Keysight Technologies -6,07 %, Intel -5,91 %, Micron Technology -5,79 %, Palantir -4,61 %