Intel - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 20.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die Intel Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,91 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Intel-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,80 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +15,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +10,71 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,27 % geändert.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,10 % 1 Monat +7,66 % 3 Monate +12,80 % 1 Jahr +10,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Intel Aktie, beeinflusst durch politische und finanzielle Faktoren. Nach Drohungen der Trump-Regierung und einer unsicheren Finanzlage hat sich die Perspektive für Intel verbessert. Einige Anleger sind besorgt über die Verwässerung der Aktien durch neue Investitionen. Intel muss konkurrenzfähige Produkte liefern, um seine Produktionskapazitäten auszulasten. Analysten sind überwiegend negativ eingestellt und sehen Intel auf einem absteigenden Ast. Die mögliche 10% Beteiligung der US-Regierung wird skeptisch betrachtet. Technische Indikatoren wie RSI und Bollinger Bänder deuten auf eine Überkauftheit der Aktie hin. Die Konkurrenz durch AMD und NVIDIA stellt eine Herausforderung für Intel dar. Anleger wägen die Risiken und Chancen eines Investments in Intel ab.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 4 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,59 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.