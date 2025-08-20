GIGABYTE kooperiert mit CORSAIR und präsentiert auf der Gamescom einen kabellosen STEALTH ICE PC-Build sowie ein STEALTH-Motherboard als Giveaway

TAIPEI, 20. August 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Computerhersteller, präsentiert gemeinsam mit CORSAIR auf der Gamescom den STEALTH ICE PC mit einem Mainboard im Reverse-Connector-Design. Ziel der Kooperation ist es, eine kabellose und weiße Ästhetik für Gamer und Creator erlebbar zu machen. Im Mittelpunkt steht das STEALTH-Design, das GIGABYTE erstmals 2022 vorgestellt hat und bei dem alle Anschlüsse auf die Rückseite verlegt sind, um ein aufgeräumtes Erscheinungsbild zu schaffen.

Zentrales Element des STEALTH-Builds ist das X870 AORUS STEALTH ICE Mainboard. Dank Reverse-Connector-Design mit Anschlüssen auf der Rückseite ermöglicht es eine schnelle, einfache und saubere Montage. Diese Konstruktion erleichtert nicht nur Installation und Wartung, sondern schafft auch zusätzlichen Raum an der Vorderseite für individuelle Kühlung, RGB-Beleuchtung und Design-Elemente. Mit seiner weißen Optik eignet sich das STEALTH ICE für PC-Bauer, die einen klaren und eleganten Look bevorzugen.

Neben dem STEALTH Build zeigt GIGABYTE am CORSAIR-Stand – Halle 7.1, Stand #C-030 weitere Themen-PCs, die auf Entwickler und Gamer zugeschnitten sind, die sowohl starke Leistung als auch ein modernes Design schätzen. Ob vor Ort auf der Gamescom oder online: GIGABYTE lädt Fans ein, an der Kampagne vom 15. bis 24. August teilzunehmen. Dazu gehören der EAGLE EYE TEST auf den Social-Media-Kanälen von AORUS, bei dem Chibi-Figuren gefunden werden müssen, sowie die STEALTH-Code-Suche am CORSAIR-Stand – mit der Chance, ein X870 AORUS STEALTH ICE Mainboard und FRAME 4000D chassis zu gewinnen.

Ganz gleich, ob PC-Enthusiast oder Einsteiger: GIGABYTE lädt alle dazu ein, die Innovation des STEALTH-Designs im Rahmen der Gamescom hautnah zu erleben. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Instagram-Seite von AORUS oder direkt am CORSAIR-Stand.

