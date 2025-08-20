    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUmweltBank AktievorwärtsNachrichten zu UmweltBank

    OTS

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    UmweltBank AG / UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment ...

    Für Sie zusammengefasst
    • UmweltBank beantragt Listing im Scale-Segment.
    • Ziel: Kapitalmarktpräsenz und Investorenkreis erweitern.
    • Fokus auf nachhaltige Projekte und Transparenz stärken.
    OTS - UmweltBank AG / UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment ...
    Foto: Arne Dedert - DPA

    UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment der Deutschen Börse an
    Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG [ISIN: DE0005570808] hat heute den Einbeziehungsantrag ihrer Aktien in das Scale-Segment der Deutschen Börse eingereicht. Ein Listing ist bereits im August angestrebt. Mit diesem Schritt will die Bank ihre Kapitalmarktpräsenz ausbauen und einen größeren Investorenkreis ansprechen. Das auf kleine und mittlere Unternehmen zugeschnittene Marktsegment bietet Unternehmen Zugang zu einem breiteren Investorenkreis und erleichtert die Eigenkapitalbeschaffung.

    Das Scale-Segment ermöglicht es der Umweltbank, zusätzliche Sichtbarkeit zu gewinnen und das Vertrauen der Anleger durch klare Transparenzstandards zu stärken, unter anderem durch die regelmäßige Veröffentlichung von Finanzberichten und Research-Analysen.

    "Mit dem Schritt ins Scale-Segment schaffen wir die Grundlage, unser streng nachhaltiges Geschäftsmodell noch besser am Kapitalmarkt zu positionieren und den Dialog mit nationalen und internationalen Investoren zu intensivieren", erklärt Dietmar von Blücher, Vorstandsvorsitzender der Umweltbank AG. "So gewinnen wir mehr Flexibilität, um unsere Mission - die konsequente Förderung nachhaltiger Projekte - weiter voranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv als Partner bei der Transformation hin zu einer ökologischeren Wirtschaft einzubinden."

    Über die UmweltBank AG

    Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

    Pressekontakt:

    Dr. Florian Wedlich
    Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations

    UmweltBank AG
    Laufertorgraben 6
    90489 Nürnberg

    Tel: 0911 / 53 08 - 1007
    E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
    Internet: http://www.umweltbank.de
    Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

    Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
    Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
    Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6100905 OTS: UmweltBank AG
    ISIN: DE0005570808

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 5,20 auf Tradegate (20. August 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um +1,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 185,45 Mio..

    UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu UmweltBank - 557080 - DE0005570808

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über UmweltBank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    OTS UmweltBank AG / UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment ... Die UmweltBank AG [ISIN: DE0005570808] hat heute den Einbeziehungsantrag ihrer Aktien in das Scale-Segment der Deutschen Börse eingereicht. Ein Listing ist bereits im August angestrebt. Mit diesem Schritt will die Bank ihre Kapitalmarktpräsenz …