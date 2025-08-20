UmweltBank AG / UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment ...

OTS
- UmweltBank beantragt Listing im Scale-Segment.
- Ziel: Kapitalmarktpräsenz und Investorenkreis erweitern.
- Fokus auf nachhaltige Projekte und Transparenz stärken.
UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment der Deutschen Börse an
Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG [ISIN: DE0005570808] hat heute den Einbeziehungsantrag ihrer Aktien in das Scale-Segment der Deutschen Börse eingereicht. Ein Listing ist bereits im August angestrebt. Mit diesem Schritt will die Bank ihre Kapitalmarktpräsenz ausbauen und einen größeren Investorenkreis ansprechen. Das auf kleine und mittlere Unternehmen zugeschnittene Marktsegment bietet Unternehmen Zugang zu einem breiteren Investorenkreis und erleichtert die Eigenkapitalbeschaffung.
Das Scale-Segment ermöglicht es der Umweltbank, zusätzliche Sichtbarkeit zu gewinnen und das Vertrauen der Anleger durch klare Transparenzstandards zu stärken, unter anderem durch die regelmäßige
Veröffentlichung von Finanzberichten und Research-Analysen.
"Mit dem Schritt ins Scale-Segment schaffen wir die Grundlage, unser streng nachhaltiges Geschäftsmodell noch besser am Kapitalmarkt zu positionieren und den Dialog mit nationalen und
internationalen Investoren zu intensivieren", erklärt Dietmar von Blücher, Vorstandsvorsitzender der Umweltbank AG. "So gewinnen wir mehr Flexibilität, um unsere Mission - die konsequente Förderung
nachhaltiger Projekte - weiter voranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv als Partner bei der Transformation hin zu einer ökologischeren Wirtschaft einzubinden."
Über die UmweltBank AG
Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige
Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem Girokonto über
Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie
Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 5,20 auf Tradegate (20. August 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um +1,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,16 %.
Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 185,45 Mio..
UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.
