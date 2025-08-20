    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    30 Jahre im Dienst des Berufsstandes

    Dr. Stefan Derix feiert Dienstjubiläum bei der Apothekerkammer Nordrhein (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) feiert das 30-jährige
    Dienstjubiläum ihres Hauptgeschäftsführers Dr. Stefan Derix. Seit dem 1. August
    1995 arbeitet Dr. Derix im Kammerhaus in Düsseldorf und hat in dieser Zeit
    maßgeblich zur Entwicklung der berufspolitischen und fachlichen Arbeit der
    nordrheinischen Apothekerschaft beigetragen. Heute begann die elfte Sitzung des
    Vorstands mit einer Überraschung - jedenfalls für Dr. Derix. Die Präsentation
    "Personalentwicklung" kannte er nicht. Es folgte eine Rückschau auf die
    vergangenen 30 Jahre. Am Ende übergab Präsident Dr. Armin Hoffmann eine
    aufwändige Zeichnung und gratulierte im Namen des gesamten Vorstandes recht
    herzlich.

    Dr. Stefan Derix, approbierter Apotheker seit 1991 und promoviert zum Dr. rer.
    nat. im Jahr 1994, begann seine Laufbahn in der Abteilung Aus- und Fortbildung
    der AKNR. Über verschiedene Stationen hinweg übernahm er wachsende Verantwortung
    in der Organisation und Steuerung der Kammer, bis er schließlich 2009 zum
    Geschäftsführer und 2023 zum Hauptgeschäftsführer berufen wurde.

    "Die Apothekerkammer Nordrhein ist seit drei Jahrzehnten mein berufliches
    Zuhause. Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und Freude, gemeinsam mit
    engagierten Kolleginnen und Kollegen die Interessen der Apothekerschaft
    vertreten und die Zukunft der Arzneimittelversorgung mitgestalten zu dürfen",
    erklärt Dr. Derix anlässlich seines Jubiläums. "Ich bin sehr dankbar, dass ich
    in einem wertschätzenden Team für unseren Berufsstand über all die Jahre viel
    gestalten durfte."

    Unter seiner Leitung wurden wichtige Projekte in den Bereichen Fort- und
    Weiterbildung, Digitalisierung, pharmazeutische Dienstleistungen und
    Nachwuchsförderung vorangetrieben. Gerade in den vergangenen Jahren stellte er
    die Kammer erfolgreich auf, um die Herausforderungen der Pandemie, des
    Fachkräftemangels und der sich wandelnden Gesundheitsstrukturen zu meistern.
    Dass in den Impfzentren der Wirkstoff von hunderten Apotheker rekonstituiert
    wurde, hat Dr. Derix maßgeblich koordiniert.

    "Mit Dr. Stefan Derix haben wir einen Hauptgeschäftsführer, der die
    Apothekerkammer Nordrhein mit Weitsicht, großem Fachwissen und beeindruckendem
    Engagement führt", betont Kammerpräsident Dr. Armin Hoffmann, der auch Präsident
    der Bundesapothekerkammer ist. "Sein unermüdlicher Einsatz für die
    Apothekerschaft, seine Fähigkeit, komplexe Entwicklungen im Gesundheitswesen
    frühzeitig zu erkennen, und seine klare Haltung in berufspolitischen Fragen
    machen ihn zu einer unverzichtbaren Persönlichkeit für unsere Kammer. Wir danken
    ihm herzlich für 30 Jahre vorbildlicher Arbeit und freuen uns auf die weitere
    gemeinsame Zukunft."

    Die Apothekerkammer Nordrhein würdigt mit diesem Jubiläum nicht nur die
    langjährige Verbundenheit, sondern auch das unermüdliche Engagement von Dr.
    Stefan Derix für die Belange der Apothekerinnen und Apotheker in der Region.

    Über uns: Apothekerkammer Nordrhein

    Die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) ist als Körperschaft des öffentlichen
    Rechts Trägerin der berufsständischen Selbstverwaltung der Apothekerinnen und
    Apotheker, die in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf arbeiten oder
    leben. Sie vertritt die Interessen der über 12.100 Kammerangehörigen, die in
    öffentlichen Apotheken, Krankenhäusern, Wissenschaft, Industrie und Verwaltung
    oder bei der Bundeswehr tätig sind. Die Apotheke vor Ort übernimmt eine
    hoheitliche Aufgabe: die sichere, vom Heilberuf getragene, wohnortnahe
    Versorgung der Menschen mit Arznei- und Hilfsmitteln, 365 Tage im Jahr, rund um
    die Uhr.

