30 Jahre im Dienst des Berufsstandes
Dr. Stefan Derix feiert Dienstjubiläum bei der Apothekerkammer Nordrhein (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) feiert das 30-jährige
Dienstjubiläum ihres Hauptgeschäftsführers Dr. Stefan Derix. Seit dem 1. August
1995 arbeitet Dr. Derix im Kammerhaus in Düsseldorf und hat in dieser Zeit
maßgeblich zur Entwicklung der berufspolitischen und fachlichen Arbeit der
nordrheinischen Apothekerschaft beigetragen. Heute begann die elfte Sitzung des
Vorstands mit einer Überraschung - jedenfalls für Dr. Derix. Die Präsentation
"Personalentwicklung" kannte er nicht. Es folgte eine Rückschau auf die
vergangenen 30 Jahre. Am Ende übergab Präsident Dr. Armin Hoffmann eine
aufwändige Zeichnung und gratulierte im Namen des gesamten Vorstandes recht
herzlich.
Dr. Stefan Derix, approbierter Apotheker seit 1991 und promoviert zum Dr. rer.
nat. im Jahr 1994, begann seine Laufbahn in der Abteilung Aus- und Fortbildung
der AKNR. Über verschiedene Stationen hinweg übernahm er wachsende Verantwortung
in der Organisation und Steuerung der Kammer, bis er schließlich 2009 zum
Geschäftsführer und 2023 zum Hauptgeschäftsführer berufen wurde.
"Die Apothekerkammer Nordrhein ist seit drei Jahrzehnten mein berufliches
Zuhause. Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und Freude, gemeinsam mit
engagierten Kolleginnen und Kollegen die Interessen der Apothekerschaft
vertreten und die Zukunft der Arzneimittelversorgung mitgestalten zu dürfen",
erklärt Dr. Derix anlässlich seines Jubiläums. "Ich bin sehr dankbar, dass ich
in einem wertschätzenden Team für unseren Berufsstand über all die Jahre viel
gestalten durfte."
Unter seiner Leitung wurden wichtige Projekte in den Bereichen Fort- und
Weiterbildung, Digitalisierung, pharmazeutische Dienstleistungen und
Nachwuchsförderung vorangetrieben. Gerade in den vergangenen Jahren stellte er
die Kammer erfolgreich auf, um die Herausforderungen der Pandemie, des
Fachkräftemangels und der sich wandelnden Gesundheitsstrukturen zu meistern.
Dass in den Impfzentren der Wirkstoff von hunderten Apotheker rekonstituiert
wurde, hat Dr. Derix maßgeblich koordiniert.
"Mit Dr. Stefan Derix haben wir einen Hauptgeschäftsführer, der die
Apothekerkammer Nordrhein mit Weitsicht, großem Fachwissen und beeindruckendem
Engagement führt", betont Kammerpräsident Dr. Armin Hoffmann, der auch Präsident
der Bundesapothekerkammer ist. "Sein unermüdlicher Einsatz für die
Apothekerschaft, seine Fähigkeit, komplexe Entwicklungen im Gesundheitswesen
frühzeitig zu erkennen, und seine klare Haltung in berufspolitischen Fragen
machen ihn zu einer unverzichtbaren Persönlichkeit für unsere Kammer. Wir danken
ihm herzlich für 30 Jahre vorbildlicher Arbeit und freuen uns auf die weitere
gemeinsame Zukunft."
Die Apothekerkammer Nordrhein würdigt mit diesem Jubiläum nicht nur die
langjährige Verbundenheit, sondern auch das unermüdliche Engagement von Dr.
Stefan Derix für die Belange der Apothekerinnen und Apotheker in der Region.
Über uns: Apothekerkammer Nordrhein
Die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) ist als Körperschaft des öffentlichen
Rechts Trägerin der berufsständischen Selbstverwaltung der Apothekerinnen und
Apotheker, die in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf arbeiten oder
leben. Sie vertritt die Interessen der über 12.100 Kammerangehörigen, die in
öffentlichen Apotheken, Krankenhäusern, Wissenschaft, Industrie und Verwaltung
oder bei der Bundeswehr tätig sind. Die Apotheke vor Ort übernimmt eine
hoheitliche Aufgabe: die sichere, vom Heilberuf getragene, wohnortnahe
Versorgung der Menschen mit Arznei- und Hilfsmitteln, 365 Tage im Jahr, rund um
die Uhr.
Pressekontakt:
Jens A. Krömer
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Apothekerkammer Nordrhein
Poststr. 4
40213 Düsseldorf
Tel. 0211 8388119
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15266/6100779
OTS: Apothekerkammer Nordrhein
