Dr. Stefan Derix feiert Dienstjubiläum bei der Apothekerkammer Nordrhein (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) feiert das 30-jährige

Dienstjubiläum ihres Hauptgeschäftsführers Dr. Stefan Derix. Seit dem 1. August

1995 arbeitet Dr. Derix im Kammerhaus in Düsseldorf und hat in dieser Zeit

maßgeblich zur Entwicklung der berufspolitischen und fachlichen Arbeit der

nordrheinischen Apothekerschaft beigetragen. Heute begann die elfte Sitzung des

Vorstands mit einer Überraschung - jedenfalls für Dr. Derix. Die Präsentation

"Personalentwicklung" kannte er nicht. Es folgte eine Rückschau auf die

vergangenen 30 Jahre. Am Ende übergab Präsident Dr. Armin Hoffmann eine

aufwändige Zeichnung und gratulierte im Namen des gesamten Vorstandes recht

herzlich.



Dr. Stefan Derix, approbierter Apotheker seit 1991 und promoviert zum Dr. rer.

nat. im Jahr 1994, begann seine Laufbahn in der Abteilung Aus- und Fortbildung

der AKNR. Über verschiedene Stationen hinweg übernahm er wachsende Verantwortung

in der Organisation und Steuerung der Kammer, bis er schließlich 2009 zum

Geschäftsführer und 2023 zum Hauptgeschäftsführer berufen wurde.





"Die Apothekerkammer Nordrhein ist seit drei Jahrzehnten mein berufliches

Zuhause. Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und Freude, gemeinsam mit

engagierten Kolleginnen und Kollegen die Interessen der Apothekerschaft

vertreten und die Zukunft der Arzneimittelversorgung mitgestalten zu dürfen",

erklärt Dr. Derix anlässlich seines Jubiläums. "Ich bin sehr dankbar, dass ich

in einem wertschätzenden Team für unseren Berufsstand über all die Jahre viel

gestalten durfte."



Unter seiner Leitung wurden wichtige Projekte in den Bereichen Fort- und

Weiterbildung, Digitalisierung, pharmazeutische Dienstleistungen und

Nachwuchsförderung vorangetrieben. Gerade in den vergangenen Jahren stellte er

die Kammer erfolgreich auf, um die Herausforderungen der Pandemie, des

Fachkräftemangels und der sich wandelnden Gesundheitsstrukturen zu meistern.

Dass in den Impfzentren der Wirkstoff von hunderten Apotheker rekonstituiert

wurde, hat Dr. Derix maßgeblich koordiniert.



"Mit Dr. Stefan Derix haben wir einen Hauptgeschäftsführer, der die

Apothekerkammer Nordrhein mit Weitsicht, großem Fachwissen und beeindruckendem

Engagement führt", betont Kammerpräsident Dr. Armin Hoffmann, der auch Präsident

der Bundesapothekerkammer ist. "Sein unermüdlicher Einsatz für die

Apothekerschaft, seine Fähigkeit, komplexe Entwicklungen im Gesundheitswesen

frühzeitig zu erkennen, und seine klare Haltung in berufspolitischen Fragen

machen ihn zu einer unverzichtbaren Persönlichkeit für unsere Kammer. Wir danken

ihm herzlich für 30 Jahre vorbildlicher Arbeit und freuen uns auf die weitere

gemeinsame Zukunft."



Die Apothekerkammer Nordrhein würdigt mit diesem Jubiläum nicht nur die

langjährige Verbundenheit, sondern auch das unermüdliche Engagement von Dr.

Stefan Derix für die Belange der Apothekerinnen und Apotheker in der Region.



Über uns: Apothekerkammer Nordrhein



Die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) ist als Körperschaft des öffentlichen

Rechts Trägerin der berufsständischen Selbstverwaltung der Apothekerinnen und

Apotheker, die in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf arbeiten oder

leben. Sie vertritt die Interessen der über 12.100 Kammerangehörigen, die in

öffentlichen Apotheken, Krankenhäusern, Wissenschaft, Industrie und Verwaltung

oder bei der Bundeswehr tätig sind. Die Apotheke vor Ort übernimmt eine

hoheitliche Aufgabe: die sichere, vom Heilberuf getragene, wohnortnahe

Versorgung der Menschen mit Arznei- und Hilfsmitteln, 365 Tage im Jahr, rund um

die Uhr.



