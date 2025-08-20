    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTJX Companies AktievorwärtsNachrichten zu TJX Companies

    Geiz ist wieder geil

    Billig-Kette boomt: TJX hebt Prognose an – Aktie springt nach Zahlen

    Es läuft richtig gut für den Konzern hinter dem Schnäppchenladen TK Maxx. Die Aktie gehört mit einem Plus von mehr als 6 Prozent zu den Gewinnern am Mittwoch.

    Foto: SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow - picture alliance

    Der US-Discountriese TJX, Mutterkonzern von T.J. Maxx, Marshalls und HomeGoods, hat seine Jahresprognose deutlich nach oben geschraubt. Grund ist die anhaltend starke Nachfrage nach günstigen Markenartikeln, während Verbraucher angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten auf den Preis achten.

    Im zweiten Quartal stiegen die flächenbereinigten Umsätze um 4 Prozent und lagen damit klar über den von Wall Street erwarteten 3,3 Prozent. Der Konzernumsatz kletterte um 6,9 Prozent auf 14,4 Milliarden US-Dollar und übertraf ebenfalls die Analystenschätzungen. Der Gewinn schnellte auf 1,24 Milliarden US-Dollar nach oben, verglichen mit 1,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Je Aktie verdiente TJX 1,10 US-Dollar – deutlich mehr als die prognostizierten 1,01 US-Dollar. Die Aktie legte vorbörslich um fast 4 Prozent zu.

    Im dritten Quartal sollen die Erlöse auf vergleichbarer Basis um 2 bis 3 Prozent steigen. Der erwartete Gewinn je Aktie von 1,17 bis 1,19 US-Dollar liegt zwar unter den Analystenschätzungen von 1,22 US-Dollar – dennoch sehen Marktbeobachter den Trend klar positiv. Anleger setzen darauf, dass die Discountstrategie von TJX auch in Zeiten schwächerer Konsumlaune weiterhin Kunden in die Filialen zieht.

    Vorstandschef Ernie Herrman sprach von einer breiten Nachfrage in allen Regionen und einem vielversprechenden Start ins dritte Quartal. Er zeigte sich überzeugt, dass TJX auch in der zweiten Jahreshälfte von seiner Einkaufsstrategie profitiert. Diese erlaubt es dem Konzern, Waren flexibel und günstig zu beschaffen – ein Vorteil angesichts der anhaltenden US-Zölle auf Importe.

    Für das laufende Geschäftsjahr erwartet TJX nun ein Gewinn je Aktie zwischen 4,52 und 4,57 US-Dollar. Zuvor lag die Prognose bei 4,34 bis 4,43 US-Dollar. Auch bei den vergleichbaren Umsätzen zeigt sich das Management optimistischer: Statt eines Wachstums von 2 bis 3 Prozent peilt TJX nun den oberen Rand der Spanne bei 3 Prozent an.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die TJX Companies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,98 % und einem Kurs von 120,2EUR auf Tradegate (20. August 2025, 16:59 Uhr) gehandelt.



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Julian Schick
