Spahn gegen Spekulationen über deutsche Soldaten in Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über eine mögliche Entsendung von Soldaten der Bundeswehr in die Ukraine nach einem Friedensschluss hat CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn die Abgeordneten der Union zu Zurückhaltung aufgerufen. "Die aktuell medial vorangetriebene Frage, ob Sicherheitsgarantien den unmittelbaren Einsatz deutscher Soldaten in die Ukraine bedeuten würden, stellt sich so verkürzt nicht, schon gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt", heißt es in einem Schreiben an die Parlamentarier.

Es seien zudem viele andere Szenarien für einen deutschen Beitrag zu den notwendigen Sicherheitsgarantien denkbar und sinnvoller, schreibt der CDU-Politiker weiter. "Daher sollten wir uns an solchen öffentlichen Spekulationen nicht beteiligen." Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Zuerst hatte "Welt" darüber berichtet.