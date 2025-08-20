Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.08.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 1
Performance 1M: -35,85 %
Nagarro
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 2
Performance 1M: -12,73 %
Evotec
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 3
Performance 1M: -17,27 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 4
Performance 1M: -17,93 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 5
Performance 1M: -73,56 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 6
Performance 1M: -2,52 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 7
Performance 1M: -11,35 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 8
Performance 1M: -19,59 %
Kontron
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 9
Performance 1M: -14,94 %
