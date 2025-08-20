Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 20.08.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.08.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 1
Performance 1M: -16,96 %
DANONE
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 2
Performance 1M: +8,26 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 3
Performance 1M: -0,54 %
Pernod Ricard
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 4
Performance 1M: +8,26 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 5
Performance 1M: -6,87 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 6
Performance 1M: -2,52 %
L'Oreal
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 7
Performance 1M: +11,93 %
Airbus
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 8
Performance 1M: -1,55 %
