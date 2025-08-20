Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im SMI am 20.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.08.2025 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Alcon
Tagesperformance: -3,95 %
Platz 1
Performance 1M: -8,17 %
Givaudan
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 2
Performance 1M: -9,95 %
Nestle
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 3
Performance 1M: -4,29 %
Amrize
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 4
Performance 1M: +1,45 %
Lonza Group
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 5
Performance 1M: -0,79 %
Zurich Insurance Group
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 6
Performance 1M: +5,69 %
