Jackson Hole: Powell auf der Zins-Zitterpartie – kommt jetzt die Wende?

Während Powell im Juli noch eher hawkisch klang, haben revidierte Daten zur Beschäftigung die Risiken am Arbeitsmarkt nach unten verschoben. Uruci erwartet daher, dass Powell diesmal vorsichtiger auftritt. Idealerweise bleibe die Marktpreisbildung für die Geldpolitik im Jahr 2025 nach seiner Rede unverändert, so die Ökonomin.

"Powell wird sich bei den nächsten Sitzungen maximale Flexibilität bewahren und seine Entscheidungen strikt an den Inflations- und Arbeitsmarktdaten ausrichten", erklärte sie in einer Einschätzung, die sich auf die kommende Fed-Sitzung am 17. September bezieht. Bis dahin stehen noch ein Arbeitsmarktbericht und ein weiterer Verbraucherpreisindex an.

Nach Einschätzung von T. Rowe Price dürfte der Offenmarktausschuss im September die Zinsen um 25 Basispunkte senken. Bis Jahresende rechnet Uruci mit insgesamt 50 Basispunkten. Extreme Szenarien – keine Senkung oder ein Schritt um 50 Basispunkte – hält sie für wenig wahrscheinlich. "Ich gehe davon aus, dass sich die Inflation im vierten Quartal beschleunigen wird, während die Wirtschaft robuster ist, als es die jüngsten Beschäftigungszahlen vermuten lassen", sagte sie.

Ein struktureller Wandel am Arbeitsmarkt verkompliziert laut Uruci die geldpolitische Lage. Powell werde wohl erneut betonen, dass Angebot und Nachfrage nach Arbeitskräften gleichzeitig nach unten verschoben sind. "Eine deutliche Verlangsamung des Beschäftigungswachstums muss nicht zwingend ein Rezessionssignal sein, sondern kann Ausdruck dieser strukturellen Veränderungen sein", erklärte Uruci. Daher habe die Fed zuletzt die Arbeitslosenquote als entscheidenden Indikator hervorgehoben.

Auch der geldpolitische Handlungsrahmen der Fed steht laut Uruci auf dem Prüfstand. Die Überprüfung von 2020 führte zu einem flexiblen Inflationsziel, das Überschreitungen nach Phasen der Untererreichung zuließ.

"Dieser Ansatz war ein Instrument gegen Deflation, passt aber nicht mehr in die aktuelle Welt mit hartnäckiger Inflation", sagte sie. Uruci erwartet, dass die Fed das Konzept aufgeben wird und ihr Mandat künftig symmetrischer zwischen Preisstabilität und Vollbeschäftigung ausrichtet.

Klar bleibe das Ziel einer Inflation von 2 Prozent. Zudem werde die Notenbank wohl Leitlinien für außergewöhnliche Situationen wie die Nullzinsgrenze erarbeiten, in denen Forward Guidance und Bilanzpolitik stärker zum Einsatz kommen könnten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



