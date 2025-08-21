Bank of America: Large Caps stehen vor dem Abgrund

Der Finanzriese Bank of America (BofA) rechnet offenbar damit, dass die Dominanz von Large Caps zugunsten von Small Caps nachlassen könnte, falls die US-Notenbank in den kommenden Monaten die Zinsen senkt.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

In einer Kundenmitteilung erklärt Savita Subramanian, Leiterin der US-Aktien- und Quant-Strategie bei BofA, der Markt könnte eine ähnliche Entwicklung wie in den frühen 2000er-Jahren erleben – damals übertrafen Value- und Small-Cap-Aktien die Performance des Marktes nach dem Platzen der Dotcom-Blase.

"Die Historie spricht zwar dafür, dass die Dominanz der Marktschwergewichte noch nicht am Ende ist. Aber wenn der nächste Schritt der Fed eine Zinssenkung ist und der Regime-Indikator in die Phase Recovery wechselt, dann dürfte die Rallye weitgehend ausgereizt sein."

Sie meint: "Lockerungen durch die Fed gingen in der Vergangenheit damit einher, dass Mega-Caps eher hinterherhinkten als vorausliefen – während ein höheres Inflationsumfeld eine Ausweitung der S&P-500-Rallye über defensive Titel und säkulares Wachstum hinaus begünstigen sollte."

Die Analysten verweisen darauf, dass die 50 größten Titel im S&P 500 den Leitindex im vergangenen Jahrzehnt um 73 Prozentpunkte geschlagen haben.

Das FedWatch Tool der CME Group, das auf Basis von 30-Tage-Fed-Funds-Futures Eintrittswahrscheinlichkeiten berechnet, sieht aktuell eine 83,1-prozentige Chance, dass die Fed den Leitzins auf der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) im September um 25 Basispunkte senken wird.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6683,13 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer