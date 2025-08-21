    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Wenn der US-Leitzins sinkt

    Bank of America: Large Caps stehen vor dem Abgrund

    Die Bank of America (BofA) sieht eine mögliche Trendwende: Small Caps könnten bald die großen Player überholen – wenn die Fed den Leitzins senkt.

    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Der Finanzriese Bank of America (BofA) rechnet offenbar damit, dass die Dominanz von Large Caps zugunsten von Small Caps nachlassen könnte, falls die US-Notenbank in den kommenden Monaten die Zinsen senkt.

    In einer Kundenmitteilung erklärt Savita Subramanian, Leiterin der US-Aktien- und Quant-Strategie bei BofA, der Markt könnte eine ähnliche Entwicklung wie in den frühen 2000er-Jahren erleben – damals übertrafen Value- und Small-Cap-Aktien die Performance des Marktes nach dem Platzen der Dotcom-Blase.

    "Die Historie spricht zwar dafür, dass die Dominanz der Marktschwergewichte noch nicht am Ende ist. Aber wenn der nächste Schritt der Fed eine Zinssenkung ist und der Regime-Indikator in die Phase Recovery wechselt, dann dürfte die Rallye weitgehend ausgereizt sein."

    Sie meint: "Lockerungen durch die Fed gingen in der Vergangenheit damit einher, dass Mega-Caps eher hinterherhinkten als vorausliefen – während ein höheres Inflationsumfeld eine Ausweitung der S&P-500-Rallye über defensive Titel und säkulares Wachstum hinaus begünstigen sollte."

    Die Analysten verweisen darauf, dass die 50 größten Titel im S&P 500 den Leitindex im vergangenen Jahrzehnt um 73 Prozentpunkte geschlagen haben.

    Das FedWatch Tool der CME Group, das auf Basis von 30-Tage-Fed-Funds-Futures Eintrittswahrscheinlichkeiten berechnet, sieht aktuell eine 83,1-prozentige Chance, dass die Fed den Leitzins auf der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) im September um 25 Basispunkte senken wird.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

