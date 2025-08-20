Pharming Group NV (von First Berlin Equity Research GmbH):...

20.08.2025 / 16:37 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 2.30 to EUR 2.40.

Abstract:

Pharming produced a very strong set of Q2/25 results. Overall sales climbed 25.8% to USD93.2m (Q2/24: USD74.1m). Remarkably, given that it was launched in the U.S. as long ago as 2014, U.S. sales of the hereditary angioedema treatment Ruconest at USD80.4m were 27.6% above the prior year quarter number of USD63.0m - itself a Q2 record. The half-yearly comparison was +37.4% to USD146.2m (H1/24: USD106.4m). Meanwhile, growth in sales of Joenja for APDS (activated phosphoinositide 3-kinase delta syndrome) accelerated to 15.3% in Q2/25 after 9.3% in Q1/25. Based on the strong Q2/25 sales growth, management has raised full-year sales guidance by 3% from USD325m-USD340m to USD335m-USD350m. Stripping out non-recurring costs of USD2.1m in connection with the acquisition of Abliva (completed in March), the EBIT margin reached 13.9%, the first time this figure has been double-digit since Q3/22. On 7 July the U.S. company Kalvista announced the FDA approval of Ekterly. Ekterly is the first oral on-demand drug to be approved for hereditary angioedema (HAE) and so is a competitor to Pharming's Ruconest, which is self-administered intravenously. However, investors should bear in mind that Ekterly is addressed to HAE patients who are less severely affected by HAE attacks than those using Ruconest. We think the impact of Ekterly on Ruconest will be limited. APDS is caused by variants in either of two genes, PIK3CD or PIK3R1. Based on strong recent growth in patients on paid therapy in the U.S. (+18 in H1/25 vs. +10 in H1/24) as well as insights gained from the recently published Cell study which will aid the screening of 1,400 patients in the U.S. with a VUS (Variant of Uncertain Significance), we expect Joenja sales growth to remain robust during H2/25 The literature and Pharming's pilot testing both suggest that 20% of the VUS patients will be found to be pathogenic/likely pathogenic. We expect sales growth of Joenja to be further supported in 2026 by approvals in Canada, the EU and Japan and for pediatric patients (4 to 11 years old) in the U.S. We retain our Buy recommendation but have raised the price target from EUR2.30 to EUR2.40 to reflect the strong Q2 results.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 2,30 auf EUR 2,40.

Zusammenfassung:

Pharming hat sehr starke Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 vorgelegt. Der Gesamtumsatz stieg um 25,8% auf USD93,2 Mio. (Q2/24: USD74,1 Mio.). Bemerkenswert ist, dass der Umsatz mit dem Medikament Ruconest zur Behandlung des hereditären Angioödems in den USA, das bereits 2014 in den USA auf den Markt gebracht wurde, mit USD80,4 Mio. um 27,6% über dem Vorjahresquartal von USD63,0 Mio. lag - selbst ein Rekord für das zweite Quartal. Im Halbjahresvergleich stieg der Umsatz um 37,4% auf USD146,2 Mio. (H1/24: USD106,4 Mio.). Das Umsatzwachstum von Joenja für APDS (aktiviertes Phosphoinositid-3-Kinase-Delta-Syndrom) beschleunigte sich im Q2/25 auf 15,3% nach 9,3% im Q1/25. Aufgrund des starken Umsatzwachstums im zweiten Quartal 2025 hat das Management die Umsatzprognose für das Gesamtjahr um 3% von USD325 Mio. bis USD340 Mio. auf USD335 Mio. bis USD350 Mio. angehoben. Ohne die einmaligen Kosten in Höhe von USD2,1 Mio. im Zusammenhang mit der Übernahme von Abliva (abgeschlossen im März) erreichte die EBIT-Marge 13,9% und lag damit erstmals seit dem dritten Quartal 2022 wieder im zweistelligen Bereich. Am 7. Juli gab das US-Unternehmen Kalvista die FDA-Zulassung von Ekterly bekannt. Ekterly ist das erste orale Bedarfsmedikament, das für das hereditäre Angioödem (HAE) zugelassen wurde, und damit ein Konkurrent zu Ruconest von Pharming, das intravenös selbst verabreicht wird. Anleger sollten jedoch bedenken, dass Ekterly für HAE-Patienten bestimmt ist, die weniger stark von HAE-Anfällen betroffen sind als diejenigen, die Ruconest verwenden. Wir gehen davon aus, dass die Auswirkungen von Ekterly auf Ruconest begrenzt sein werden. APDS wird durch Varianten in einem der beiden Gene PIK3CD oder PIK3R1 verursacht. Aufgrund des starken jüngsten Wachstums bei Patienten, die in den USA eine bezahlte Therapie erhalten (+18 im ersten Halbjahr 2025 gegenüber +10 im ersten Halbjahr 2024), sowie der Erkenntnisse aus der kürzlich veröffentlichten Cell-Studie, die das Screening von 1.400 Patienten in den USA mit einer VUS (Variant of Uncertain Significance) unterstützen wird, gehen wir davon aus, dass das Umsatzwachstum von Joenja im zweiten Halbjahr 2025 weiterhin robust bleiben wird. Sowohl die Literatur als auch die Pilotstudien von Pharming deuten darauf hin, dass 20% der VUS-Patienten als pathogen/wahrscheinlich pathogen eingestuft werden. Wir gehen davon aus, dass das Umsatzwachstum von Joenja im Jahr 2026 durch Zulassungen in Kanada, der EU und Japan sowie für pädiatrische Patienten (4 bis 11 Jahre) in den USA weiter unterstützt wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben jedoch das Kursziel von EUR2,30 auf EUR2,40 angehoben, um die starken Ergebnisse des zweiten Quartals widerzuspiegeln.

