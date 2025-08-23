Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 27-2025

- Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Namen von Arizona Sonoran Copper + Fury Gold Mines + Goldshore Resources + IsoEnergy + MAG Silver + Miata Metals + Premier American Uranium + Sibanye-Stillwater + Sierra Madre Gold and Silver + Southern Cross Gold, Unternehmen, mit denen die Swiss Resource Capital AG (SRC) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: Swiss Resource Capital AG · Autor(in): Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 21.08.2025, 07:00, Europe/Berlin

Geschätzte Leserschaft,

Trump hat wieder zugeschlagen nun beim Kupfer. Mal sehen wie lange die USA das noch durchhalten... Die FED hat die Zinsen nicht gesenkt und deutlich härtere Töne angeschlagen sodass man davon ausgehen kann dass die Zinsen eher dieses Jahr nicht mehr gesenkt werden. Wir gehen von schlechter werdenden Quartalszahlen für Q3 und Q4 bei den Unternehmen aus, was eine Korrektur an den Märkten wahrscheinlicher macht im Herbst. Die Rohstoffmärkte werden auf Sicht der nächsten Jahre immer enger werden. Es bleibt spannend!

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Jochen Staiger und das SRC-Team

Aktie der Woche

Premier American Uranium stößt auf hochgradige Uranschicht

Premier American Uranium gab jüngst positive Bohrergebnisse aus dem laufenden Explorationsbohrprogramm auf dem Zielgebiet Cyclone Rim bekannt. Acht der bisher fertiggestellten 14 Bohrlöcher durchschnitten Uranmineralisierungen mit Gehalten von 0,01 % eU₃O₈ oder höher. Innerhalb der gesamten mineralisierten Zone befindet sich eine drei Fuß mächtige Zone mit einem Durchschnittsgehalt von 0,229 % eU₃O₈. Das Projekt befindet sich in der Nähe der ISR-Uranmine Lost Creek von Ur-Energy Inc. und anderer ehemaliger Uranproduktionsanlagen

News: Premier American Uranium meldet positive Bohrergebnisse vom Cyclone ISR-Projekt in Wyoming

Unternehmensnews

Goldshore Resources stößt auf weitere Vererzungen

Das Unternehmen stieß unter anderem auf 39,75 Meter mit 1,18 g/t Au, 23,0 Meter mit 1,92 g/t Au sowie 3,0 Meter mit 3,19 g/t Au. Insgesamt wurden 5.000 Meter gebohrt, um das Gebiet unterhalb des geplanten Tagebaus in der Zone Southwest der Lagerstätte Moss zu erkunden.

News: Goldshore durchteuft zusätzliche Mineralisierung über 22 m mit 1,30 g/t Au unterhalb des konzeptionellen Tagebaus in der Zone Southwest

Gold Royalty mit Rekordumsatz

Der Gesamtumsatz, die Erlöse aus Landverträgen und die Zinsen stiegen im zweiten Quartal 2025 um ca. 100 % auf 4,4 Millionen US-Dollar gegenüber dem zweiten Quartal 2024, was 1.346 Goldäquivalentunzen entspricht.

News: Gold Royalty meldet Rekordumsatz im zweiten Quartal 2025

IsoEnergy und Purepoint Uranium erweitern bedeutende Mineralisierung

Die beiden Unternehmen konnten vor wenigen Tagen gute Ergebnisse aus den Bohrungen ihres 50/50-Joint-Venture-Projekts Dorado bekanntgeben. Dort wurde unter anderem ein Spitzenwert von 110.800 CPS gemessen.

News: IsoEnergy und Purepoint erweitern hochgradige Mineralisierung auf dem Dorado-JV mit einer 70-Meter-Step-out-Bohrung, die einen Spitzenwert von 110.800 CPS lieferte

MAG Silver meldet stabile Produktionszahlen

Mit einer Produktion von 8,8 Millionen Unzen Silber und 20.663 Unzen Gold im ersten Halbjahr 2025 ist Juanicipio gut aufgestellt, um die Produktionsprognose für das Gesamtjahr zu erreichen. Insgesamt verarbeitete das Unternehmen mehr als 680.000 Tonnen Material.

News: MAG gibt Produktion aus Juanucipio für das zweite Quartal 2025 bekannt

Sibanye-Stillwater ernennt neuen Regionalchef für Südafrika

Wie das Unternehmen mitteilte, ist zum 1. Juli 2025 Richard Cox zum Chief Regional Officer für die Region Südafrika, ernannt worden. Cox hatte verschiedene Führungspositionen in einer Reihe von Rohstoffbereichen und Regionen inne, darunter bei Anglo American Platinum.

News: Ernennung des Chief Regional Officer für die Region Südafrika (SA) von Sibanye-Stillwater

Southern Cross Gold stößt auf bis zu 58g/t Gold

Die Gesellschaft gab kürzlich die Ergebnisse von sieben Diamantbohrlöchern im Prospektionsgebiet Christina bekannt, der westlichen Erweiterung des Projekts Sunday Creek in Victoria. Dabei stieß man unter anderem auf 0,6 Meter mit 58,0 g/t Gold.

News: Southern Cross Gold erweitert Mineralisierung auf 600 Meter Tiefe mit mehreren hochgradigen Abschnitten in Christina

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

