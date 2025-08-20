ROUNDUP/Aktien New York
Zurückhaltung auf hohem Niveau - Nasdaq sehr schwach
- US-Technologieaktien fallen weiter, Konsolidierung läuft.
- Anleger warten auf Fed-Signale und Ukraine-Frieden.
- Nvidia und Palantir stark betroffen, Verluste steigen.
NEW YORK (dpa-AFX) - US-Technologieaktien haben am Mittwoch weiter nachgegeben. Marktbeobachter sprachen von einer Konsolidierung, nachdem der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 seinen Anfang August gestarteten Erholungslauf vor einer Woche mit einem Rekordhoch gekrönt hatte. Der überwiegend mit Standardwerten besetzte Dow Jones Industrial gab nach einem Rekordhoch am Vortag und darauf folgenden Gewinnmitnahmen nur moderat nach.
Insgesamt herrscht unter den Anleger nach wie vor Zurückhaltung. Sie warten auf Lösungen für einen Frieden in der Ukraine und insbesondere auf Signale zur US-Geldpolitik aus Jackson Hole. Dort wird während der Notenbankerkonferenz am Freitag der Rede von Fed-Präsident Jerome Powell entgegengefiebert.
Im frühen Handel sank der Dow um 0,3 Prozent auf 44.770 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,9 Prozent auf 6.353 Punkte. Der Nasdaq 100 büßte nach einem bereits schwachen Vortag weitere 1,6 Prozent auf 23.020 Zähler ein.
Zur Zinsentscheidung vor rund einem Monat hatten die US-Währungshüter den Leitzins weiterhin unverändert gelassen und damit der expliziten Forderung von Präsident Donald Trump nach einer deutlichen geldpolitischen Lockerung getrotzt. Stark beachtet wurde dabei von den Anlegern, dass zwei Mitglieder des Zentralbankrats für eine Zinssenkung gestimmt hatten. Abweichler bei Zinsentscheidungen in den USA sind eher selten.
Im September wird angesichts der jüngsten Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten mit einem ersten Zinssenkungsschritt der Fed in diesem Jahr um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Angesichts des unerwartet starken Anstiegs der Erzeugerpreise hätten sich die Erwartungen jedoch leicht abgeschwächt, schrieben die Experten von Helaba. Niedrigere Zinsen begünstigen risikobehaftete Anlagen wie Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen wie Anleihen.
Mit Blick auf die weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg nach den diplomatischen Bemühungen Trumps hat sich aktuell zwar noch nicht viel getan, doch die Hoffnungen auf einen Waffenstillstand seien größer geworden, schrieben die Experten von Helaba.
Dass sich erneut vor allem Technologie-Aktien schwach zeigten, wurde am Markt vor allem mit der seit April wieder sehr stark gelaufenen Aktie des KI-Chipherstellers Nvidia begründet. Der Ausverkauf der Aktie vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen des Unternehmens nächste Woche "ist der größte Faktor für globale Technologieinvestoren", sagte ein Stratege und sieht daher weiteren Gegenwind auch in den kommenden Tagen. Nvidia, deren Kurs sich seit Anfang April etwas mehr als verdoppelt hatte, gaben nun um 3,5 Prozent nach.
Das Papier des aufstrebenden Softwareunternehmens Palantir büßte weitere 7,5 Prozent ein, nachdem sich auch dessen Kurs seit Jahresbeginn etwas mehr als verdoppelt hatte. Zahlreiche weitere Aktien, vor allem solche von Schwergewichten, zeigten sich ebenfalls sehr schwach mit Verlusten zwischen 4 und 7 Prozent. Zu ihnen gehörten AMD , Arm , Micron und Intel . Die auch im Dow notierten Papiere von Apple und Amazon gaben um 1,3 Prozent beziehungsweise 2,3 Prozent nach.
Für den Anteilschein der Discounterkette Target ging es um 7,8 Prozent abwärts. Unter den Anlegern stieß die Wahl des Unternehmensveteranen Michael Fiddelke zum neuen Chef auf wenig Gegenliebe. Dieser steht vor der Herausforderung, die anhaltende Schwäche des Konzerns zu beenden, der Marktanteile an Konkurrenten wie Walmart und Amazon verloren hat. Zudem kämpft das Unternehmen wie die gesamte Branche mit den Auswirkungen von Trumps erratischer Zollpolitik, wie die aktuellen Quartalszahlen zeigten: Der Umsatz ging weiter zurück, und auch bei den Gewinnen zeigte die Tendenz nach unten.
Die Quartalsberichte der Handelskette Lowe’s und des Halbleiterherstellers Analog Devices kamen dagegen gut an. Lowe’s gewannen 0,4 Prozent und Analog Devices 1,9 Prozent. Der Kosmetikkonzern Estee Lauder dagegen enttäuschte mit seiner Gewinnprognose für das laufende Jahr, was der Aktie einen Verlust von 4,5 Prozent einbrockte.
Um knapp 26 Prozent sprangen Guess nach oben. Der Modekonzern wird im Zuge eines 1,4-Milliarden US-Dollar schweren Geschäfts privatisiert. Die Aktionäre erhalten 16,75 Dollar je Anteilschein in bar. Das sind 26 Prozent Aufschlag auf den Aktienkurs am Dienstagabend./ck/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,89 % und einem Kurs von 136,0 auf Tradegate (20. August 2025, 16:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +15,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 88,31 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von +3,99 %/+23,79 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Seit wann versuchst du, ernsthaft in Aktien zu investieren?
Die Antwort darauf ist wichtig, weil es verschiedene Phasen/Erkenntnisse im Laufe der Jahre gibt.
Und corona war eine besondere Phase.
Ich versuchs mal zu erklären.
Bin seit ca. 1999 an der Börse. Mein erstes Buch und erste Erfahrungen machte ich mit Kostolany's letztem Buch.
Er bewahrte mich vor dem Neuen Markt, was mich allerdings privat belastete, weil meine Kumpels damals "all in" waren und meine Ratschläge eher als Neid vor ihren grossen Depots auffassten, weil ich damals nicht (viel) investierte.
Richtig angefangen mit Aktien hab ich ca. 2008.
damals mit 2000 €.
Nach der Finanzkrise bin ich auf den gb-Thread gestoßen, wo die Leute damals relativ bodenständig, sympathisch und eher Kostolany-like unterwegs waren.
immer wieder kaufte ich mir Aktien, sobald ich 1000€ übrig hatte, und so wuchs mit der Zeit das Depot an.
gekauft habe ich das, was mir al günstig erschien und was einigermaßen Dividende zahlte.
Das mache ich auch heute noch so.
Das entscheidende ist aber, die Selbsterkenntnis, die man im Laufe der Jahre erlebt - wenn man seinen Linie treu bleibt.
Das kann man nicht statistisch aufzählen oder über einen mathematischen Beweis vorführen.
Charlie Munger sagte einmal: die ersten 100.000 are a Bitch. the next b*** is the Million.
Wenn man die regelmäßigen Käufe durchhält, egal was auch immer in der Weltgeschichte passiert und dann nahe der 100.000 ist, dann macht es plötzlich "klick". was so viel heißt, dass man dann plötzlich weiss, wie es geht. Sozusagen den Dreh raus hat.
Aber das hat etwas mit Erfahrung zu tun, nichts mit "Recht haben" oder "alles richtig machen".
Das war für mich ein tolles Erlebnis und dadurch wurde auch mein Vertrauen in mein Handeln an der Börse gestärkt. Man agiert "fester" oder vielleicht auch professioneller als vorher und man läßt sich nicht mehr so leicht aus dem Markt herausbringen.
Und wenn man mal den Dreh raus hat, dann muss man auch nicht alle 2 Wochen über irgendwelche Werte Grundsatzdiskussionen führen, man beobachtet und greift dann zu, wenn man glaubt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.
Sie meisten in diesem Thread haben diese Erfahrung bereits gemacht, und vermutlich ist das auch der Grund, warum im gb-thread nichts mehr los ist.
Von daher die Aufmunterung an die jungen Investoren: Auf geht's, nehmt das Heft mal selbst in die Hand, wenn es gefühlt in die falsche Richtung geht, werden die Erfahreneren schon rechtzeitig ihre entsprechenden Kommentare abgeben. Und darauf können die jüngeren/unerfahrenen vertrauen 😉
Ich selbst hatte mich immer B&H Investor beschrieben, aber auch ich habe keine abgeltungssteuerfreien Werte mehr in meinem Depot. Und die wenigsten Werte sind älter als 10 Jahre. soviel zum Thema B&H.
Corona war heftig, @Timburg hatte glaub ich nichts gemacht. Ich dagegen habe teilweise in den Crash hineinverkauft und mir v-förmige Sternchen besorgt. Fazit: ich wäre besser damit gefahren ebenso nichts zu tun sowie wenn ich die Fonger von den neuen Sternchen gelassen hätte.
Ich sehe es positiv, wieder Erfahrungen gesammelt für den nächsten Crash 😉
Zwischendrin, so viel zu dem Thema "unerwartete Schicksalschläge", musste ich ca. 2015 unerwarteter Weise knapp 50k abstoßen, was meinem langfristigen Investmenthorizont erheblich geschadet hat
Aber ja, auch hier: ich war froh, dass ich die Möglichkeit hatte, 50k zu verflüssigen.
Ohne Aktien hätte ich das nicht tun können.
Zum Thema "umschichten wegen Crash". Ich habs für mich ausgerechnet: mir bringt das nichts, aus mehreren Gründen:
- Meine persönliche DivR ist meist genauso hoch wie die der Durchschnittszinszahlungen der gängigen Anleihen
- Transaktionskosten sind nicht zu vernachlässigen. Mein Broker verlangt für Kauf/Verkauf 3x mehr als beim Kauf/Verkauf von Aktien
- Anleihen werfen ihre Zinszahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Kommt der Crash vor der Zinszahlungen, geht die Rechnung mitunter nicht auf.
Wie man sich vor einem Crash "schützt", sollte sich jeder selbst überlegen, das ist vollkommen individuell - wie die Anlage in Aktien auch.
Mein Vorschlag: starte mit vernünftigen Positionen, so wie du kannst. halte durch. Hab vertrauen. Hast du Zweifel an deiner Strategie, wende dich an die Threadteilnehmer.
... hat Timburg über Jahre hier in aller Öffentlichkeit und tut das in abgeschwächter Form immer noch- und das ist richtig lehrreich für Jüngere !
muss nicht wie Kapitalvernichter in die Arbeit, hab aber heute auch kein Wanderwetter und somit Zeit, auf Dein Posting einzugehen. Auch wenn ich jedes Argument hier eigentlich schon paarmal wiederholt hab.