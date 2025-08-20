Wolters Kluwer Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 20.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Wolters Kluwer Aktie. Mit einer Performance von +4,32 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Wolters Kluwer ist ein führender Anbieter von Fachinformationen und Softwarelösungen, insbesondere in den Bereichen Recht, Steuern und Gesundheitswesen. Mit einer starken Marktstellung in Europa und Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Thomson Reuters und RELX Group. Die Integration von KI in ihre Produkte bietet ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Wolters Kluwer in den letzten drei Monaten Verluste von -27,39 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um +0,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wolters Kluwer -27,36 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

Wolters Kluwer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,91 % 1 Monat -16,96 % 3 Monate -27,39 % 1 Jahr -23,28 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Es gibt 239 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,97 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 20.08.2025 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wolters Kluwer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.