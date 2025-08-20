Führungswechsel bei TUI-Rivale: Aktie unter Druck

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNorwegian Cruise Line AktievorwärtsNachrichten zu Norwegian Cruise Line

    Norwegian Cruise Line verliert Präsident Herrera. CEO Sommer übernimmt vorübergehend. Der Ausblick bleibt stabil, doch die Aktie verlor 1,4 Prozent.

    Norwegian Cruise Line Holdings hat bekanntgegeben, dass der Präsident David Herrera das Unternehmen mit Wirkung zum 20. August verlassen hat. Vorübergehend übernimmt CEO Harry Sommer die Aufgaben, während eine umfassende Suche nach einem Nachfolger läuft. Der Schritt wird als Teil einer strategischen Neuausrichtung verstanden.

    Die Aktie von Norwegian Cruise Line geriet nach den Nachrichten zum Handelsstart unter Druck und verlor rund 1,4 Prozent. Auch Wettbewerber wie Carnival, Royal Caribbean und Viking Holdings zeigten schwächere Notierungen. Die Branche reagiert damit sensibel auf Managemententscheidungen und den weiter hohen Kostendruck, insbesondere bei Personal und Treibstoff. Die Aktie von Mitbewerber TUI setzte am Mittwoch ihre Konsolidierung fort und büßte weitere 2 Prozent an Wert ein.

    Ausblick bleibt stabil

    Trotz des Führungswechsels hält die Reederei an ihrem Ausblick für das laufende Geschäftsjahr fest. Das Management bekräftigte die Ziele im Rahmen des Programms "Charting the Course 2026". Demnach rechnet Norwegian mit einem Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie um 16 Prozent auf 2,05 US-Dollar. Das bereinigte EBITDA soll um 11 Prozent auf 2,72 Milliarden US-Dollar steigen. Die Nettoerlöse pro Passagier und Kapazitätstag werden um 2,5 Prozent höher erwartet, während die bereinigten Betriebskosten ohne Treibstoff pro Tag um etwa 6 Prozent zulegen dürften.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


