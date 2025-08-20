Ölpreise legen zu
- Ölpreise steigen: Brent bei 66,52 USD, WTI 63,01 USD.
- US-Ölreserven fielen um 6 Millionen Barrel unerwartet.
- Ukraine-Krieg sorgt für Unsicherheit und Preisdruck.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,52 US-Dollar. Das waren 76 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im September stieg um 66 Cent auf 63,01 Dollar.
In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche stärker als erwartet gefallen. Die Rohölvorräte sanken laut Energieministerium um 6,0 Millionen auf 420,7 Millionen Barrel (je 159 Liter). Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Rückgang um 0,9 Millionen gerechnet. Niedrigere Lagerbestände stützen tendenziell die Preise.
Ansonsten ist die Stimmung weiter durch große Unsicherheit mit Blick auf den Ukraine-Krieg geprägt. Trotz der Aussicht auf Verhandlungen gehen die Kämpfe weiter./jsl/nas
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---