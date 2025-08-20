    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Warschau

    In Polen abgestürzte Drohne stammt aus Russland

    Für Sie zusammengefasst
    • Absturz in Polen: Russische Drohne identifiziert.
    • Verteidigungsminister spricht von Provokation Russlands.
    • Vorfall sorgt für Spannungen in der Region.

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Bei einem in Polen auf einem Maisfeld abgestürzten Flugobjekt handelt es sich nach Angaben der Regierung in Warschau um eine russische Drohne. Man habe es mit einer Provokation Russlands zu tun, sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz./dhe/DP/nas



