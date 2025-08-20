    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Tote nach russischem Angriff auf Stadt in der Ostukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens drei Tote durch russischen Beschuss in Kostjantyniwka.
    • Vier weitere Personen wurden bei dem Angriff verletzt.
    • Wohngebiet und Markt wurden mit "Smertsch" getroffen.

    KOSTJANTYNIWKA (dpa-AFX) - In der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka sind nach ukrainischen Angaben mindestens drei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Vier weitere seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk bei Telegram mit. Getroffen worden sei ein Wohngebiet mit einem Markt. Das russische Militär habe demnach Raketenwerfer des Typs "Smertsch" (Wirbelsturm) eingesetzt.

    Die Frontlinie befindet sich nur wenige Kilometer von der Industriestadt entfernt. Von den über 70.000 Einwohnern, die vor Kriegsbeginn dort lebten, sollen nach Behördenangaben noch rund 8.000 in Kostjantyniwka verblieben sein.

    Die Ukraine wehrt sich seit knapp dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    
