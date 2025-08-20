    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Erneute Kursgewinne

    • Anleihenpreise steigen, Euro-Bund-Future bei 129,47
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fällt auf 2,73%
    • Trump fordert Rücktritt von Fed-Gouverneurin Cook
    Deutsche Anleihen - Erneute Kursgewinne
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch erneut zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,31 Prozent auf 129,47 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,73 Prozent.

    Gestützt wurden die europäischen Anleihenmärkte durch eine trübe Stimmung an den Aktienbörsen, wo die Anleger zuletzt reserviert auf den jüngsten Gipfel zur Beendigung des Ukraine-Krieges reagiert haben. Schließlich gehen die Kämpfe unvermindert weiter.

    Die Inflationsdaten aus der Eurozone bewegten den Markt kaum. Die Jahresrate verharrte laut einer zweiten Schätzung bei 2,0 Prozent. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Die EZB strebt auf mittlere Sicht dieses Inflationsniveau an.

    Angesichts der recht dünnen Datenlage sieht Analyst Sebastian Fellechner von der DZ Bank den Handelstag als Zwischenstation zum anstehenden Notenbanktreffen in Jackson Hole. Besondere Aufmerksamkeit gelte der Rede von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank. Die Märkte setzten nach wie vor stark auf eine Zinssenkung im September. Entsprechend dürften Powells Äußerungen intensiv mit Blick auf Hinweise für einen geldpolitischen Schritt nach der Sommerpause analysiert werden.

    Mit einer weiteren Rücktrittsforderung will US-Präsident Donald Trump Einfluss auf die Besetzung des Vorstandes der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nehmen. "Cook muss zurücktreten, jetzt!!!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social und verlinkte einen Medienbericht. Der Fed-Gouverneurin Lisa Cook wird darin vorgeworfen, falsche Angaben gemacht zu haben, um bessere Kreditbedingungen bei Immobiliengeschäften zu bekommen. Seit Monaten setzt Trump die Notenbank unter Druck, mit dem Ziel, eine deutliche Senkung des Leitzinses zu bewirken. Vor allem Chef Jerome Powell ist immer wieder ins Visier des Präsidenten geraten./jsl/he




    dpa-AFX
