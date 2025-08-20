    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 21. August 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Aegon, CTS Eventim, Walmart: Q2-Zahlen erwartet.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Japan, Deutschland, USA.
    • Wasserstoffkongress und Fed-Symposium in Jackson Hole.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 21. August 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen
    14:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen

    USA: Intuit, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/25
    08:00 NOR: BIP Q2/25
    08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (endgültig)
    08:00 CHE: Im- und Exporte 7/25
    08:00 DEU: Einnahmen der Kommunen aus Grund- und Gewerbesteuer (Realsteuereinnahmen), Jahr 2024
    09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Industrieproduktion 7/25
    10:00 POL: Erzeugerpreise 7/25
    10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Bauproduktion 6/25
    12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/25
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Frühindikator 7/25
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuer 7/25
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    08:30 DEU: Besuch und Rundgang durch den im Aufbau befindlichen Reinraumbereich der Smart Fab bei Infineon mit Wirtschaftsminister Dirk Panter + 08.30 Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen Infineon Dresden und der BoOst Startup Ecosystem gGmbH im Beisein des Ministers + 08.45 Besuch Smart-Power-Fab

    10:00 DEU: 5. Mitteldeutscher Wasserstoffkongress
    Themen sind u.a. die Wasserstoffinfrastruktur sowie die Förderung und Finanzierung von Wasserstoffprojekten.

    USA: Beginn geldpolitisches Symposium der Fed Kansas City in Jackson Hole (bis 23.8.25)

    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 21. August 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 21. August 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen …