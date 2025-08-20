Der Börsen-Tag
Gemischte Börsenlage: MDAX und TecDAX im Plus, DAX und SDAX schwächeln
Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während einige Indizes leichte Gewinne verzeichnen, müssen andere Verluste hinnehmen. Ein Blick auf die Top- und Flopwerte zeigt spannende Entwicklungen.
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX notiert bei 24.275,38 Punkten und verzeichnet einen leichten Rückgang von 0,28%. Im Gegensatz dazu kann der MDAX einen Anstieg von 0,23% verbuchen und steht aktuell bei 30.903,64 Punkten. Der SDAX hingegen fällt um 0,61% auf 17.004,55 Punkte. Im Technologiesektor zeigt der TecDAX eine positive Tendenz mit einem Plus von 0,12% und erreicht 3.757,68 Punkte. Auf internationaler Ebene verzeichnet der Dow Jones einen minimalen Rückgang von 0,06% und steht bei 44.895,23 Punkten. Der S&P 500 hingegen fällt deutlicher um 0,62% auf 6.374,22 Punkte. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes eine gemischte Performance, wobei der MDAX und der TecDAX leichte Gewinne verzeichnen, während der DAX und der SDAX Verluste hinnehmen müssen. Die US-amerikanischen Indizes präsentieren sich ebenfalls uneinheitlich, mit einem nahezu stabilen Dow Jones und einem schwächeren S&P 500.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte werden angeführt von der Deutschen Börse mit einem Plus von 1,96%. Symrise folgt mit einem Anstieg von 1,86%, während Henkel VZ mit 1,54% ebenfalls positive Werte verzeichnet.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu zeigen die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen. Siemens Energy verzeichnet den stärksten Rückgang mit -2,94%, gefolgt von Siemens mit -1,97% und Infineon Technologies, das um -1,81% gefallen ist.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Redcare Pharmacy mit einem Anstieg von 1,50% hervor. HENSOLDT und Hugo Boss folgen mit Zuwächsen von 1,31% und 1,25%.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen eine deutliche Abwärtsbewegung, angeführt von K+S mit einem Rückgang von -4,68%. Jungheinrich und AIXTRON folgen mit -2,55% und -2,02%.
SDAX TopwerteIm SDAX führt ProCredit Holding & Co.KGaA mit einem Plus von 2,48%. Douglas und GRENKE zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 2,21% und 2,07%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind von deutlichen Verlusten geprägt, wobei Heidelberger Druckmaschinen mit -3,56% den stärksten Rückgang verzeichnet. SUESS MicroTec und NORMA Group folgen mit -3,55% und -3,47%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind HENSOLDT mit 1,31%, Deutsche Telekom mit 0,99% und Siemens Healthineers mit 0,96% die Topwerte.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Nagarro mit -3,29%. Kontron und SUESS MicroTec folgen mit -2,35% und -3,55%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind die Topwerte Travelers Companies mit 2,09%, McDonald's mit 1,27% und Visa (A) mit 1,11%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Unitedhealth Group mit -2,18%. Amazon und NVIDIA folgen mit -1,79% und -1,56%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Medtronic mit einem Anstieg von 4,10% hervor, gefolgt von Analog Devices mit 3,80% und Regeneron Pharmaceuticals mit 3,19%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind von starken Rückgängen geprägt, angeführt von Palantir mit -4,89%. Micron Technology und DoorDash Registered (A) folgen mit -4,60% und -4,47%.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte