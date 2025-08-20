Trotz Trumps Zöllen
Russland liefert weiter Öl an Indien
- Trump-Zölle gegen Indien verfehlen Wirkung, sagt Moskau.
- Russland liefert weiterhin Treibstoff und Rohöl an Indien.
- Beide Länder planen gemeinsame Erschließung der Nordostpassage.
MOSKAU (dpa-AFX) - Die von US-Präsident Donald Trump erlassenen Strafzölle gegen Russlands Handelspartner Indien verfehlen nach Darstellung aus Moskau ihren Zweck. "Wir liefern weiter Treibstoff (an Indien), darunter auch Rohöl und Ölprodukte, Heiz- und Hüttenkohle", sagte Russlands 1. Vizeregierungschef Denis Manturow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Er sehe zudem großes Potenzial für die Erweiterung des Exports von Flüssiggas, sagte er demnach bei der Sitzung einer russisch-indischen Regierungskommission. Aktuelle Zahlen nannte er nicht.
Um die Energiepartnerschaft zu stärken, zielten beide Länder auf die gemeinsame Erschließung der Nordostpassage, fügte Manturow hinzu. Die Nordostpassage ist ein Seeweg im Arktischen Ozean entlang der russischen Küste. Darüber sollen vor allem die reichen Rohstoffvorkommen im hohen Norden Russlands verschifft werden.
US-Präsident Trump hatte am 6. August die Einfuhrzölle für indische Waren von 25 auf 50 Prozent erhöht. Zur Begründung führte er die Energie- und Waffenimporte Indiens aus Russland an. Medienberichten zufolge hat Delhi daraufhin den Import von Öl aus Russland eingeschränkt./bal/DP/nas
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---