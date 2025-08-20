    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Trotz Trumps Zöllen

    Russland liefert weiter Öl an Indien

    Trotz Trumps Zöllen - Russland liefert weiter Öl an Indien
    Foto: Stringer - dpa

    MOSKAU (dpa-AFX) - Die von US-Präsident Donald Trump erlassenen Strafzölle gegen Russlands Handelspartner Indien verfehlen nach Darstellung aus Moskau ihren Zweck. "Wir liefern weiter Treibstoff (an Indien), darunter auch Rohöl und Ölprodukte, Heiz- und Hüttenkohle", sagte Russlands 1. Vizeregierungschef Denis Manturow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Er sehe zudem großes Potenzial für die Erweiterung des Exports von Flüssiggas, sagte er demnach bei der Sitzung einer russisch-indischen Regierungskommission. Aktuelle Zahlen nannte er nicht.

    Um die Energiepartnerschaft zu stärken, zielten beide Länder auf die gemeinsame Erschließung der Nordostpassage, fügte Manturow hinzu. Die Nordostpassage ist ein Seeweg im Arktischen Ozean entlang der russischen Küste. Darüber sollen vor allem die reichen Rohstoffvorkommen im hohen Norden Russlands verschifft werden.

    US-Präsident Trump hatte am 6. August die Einfuhrzölle für indische Waren von 25 auf 50 Prozent erhöht. Zur Begründung führte er die Energie- und Waffenimporte Indiens aus Russland an. Medienberichten zufolge hat Delhi daraufhin den Import von Öl aus Russland eingeschränkt./bal/DP/nas





    dpa-AFX
