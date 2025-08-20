UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment der Deutschen Börse an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 5,20 auf Tradegate (20. August 2025, 17:16 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um +1,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,16 %. Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 185,45 Mio.. UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG [ISIN: DE0005570808] hat heute denEinbeziehungsantrag ihrer Aktien in das Scale-Segment der Deutschen Börseeingereicht. Ein Listing ist bereits im August angestrebt. Mit diesem Schrittwill die Bank ihre Kapitalmarktpräsenz ausbauen und einen größerenInvestorenkreis ansprechen. Das auf kleine und mittlere Unternehmenzugeschnittene Marktsegment bietet Unternehmen Zugang zu einem breiterenInvestorenkreis und erleichtert die Eigenkapitalbeschaffung.Das Scale-Segment ermöglicht es der Umweltbank, zusätzliche Sichtbarkeit zugewinnen und das Vertrauen der Anleger durch klare Transparenzstandards zustärken, unter anderem durch die regelmäßige Veröffentlichung vonFinanzberichten und Research-Analysen."Mit dem Schritt ins Scale-Segment schaffen wir die Grundlage, unser strengnachhaltiges Geschäftsmodell noch besser am Kapitalmarkt zu positionieren undden Dialog mit nationalen und internationalen Investoren zu intensivieren",erklärt Dietmar von Blücher, Vorstandsvorsitzender der Umweltbank AG. "Sogewinnen wir mehr Flexibilität, um unsere Mission - die konsequente Förderungnachhaltiger Projekte - weiter voranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv alsPartner bei der Transformation hin zu einer ökologischeren Wirtschafteinzubinden."Über die UmweltBank AGDie UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mitwirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus denBereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie dieEnergiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einemGirokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequentenFokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerteWelt für kommende Generationen zu schaffen.Pressekontakt:Dr. Florian WedlichLeiter Unternehmensentwicklung & Investor RelationsUmweltBank AGLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1007E-Mail: mailto:ir@umweltbank.deInternet: http://www.umweltbank.deNewsletter: http://www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike SchmitzVorsitzender des Aufsichtsrates: Georg SchürmannVorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald BolsingerWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6100905OTS: UmweltBank AGISIN: DE0005570808