    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUmweltBank AktievorwärtsNachrichten zu UmweltBank
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment der Deutschen Börse an

    Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG [ISIN: DE0005570808] hat heute den
    Einbeziehungsantrag ihrer Aktien in das Scale-Segment der Deutschen Börse
    eingereicht. Ein Listing ist bereits im August angestrebt. Mit diesem Schritt
    will die Bank ihre Kapitalmarktpräsenz ausbauen und einen größeren
    Investorenkreis ansprechen. Das auf kleine und mittlere Unternehmen
    zugeschnittene Marktsegment bietet Unternehmen Zugang zu einem breiteren
    Investorenkreis und erleichtert die Eigenkapitalbeschaffung.

    Das Scale-Segment ermöglicht es der Umweltbank, zusätzliche Sichtbarkeit zu
    gewinnen und das Vertrauen der Anleger durch klare Transparenzstandards zu
    stärken, unter anderem durch die regelmäßige Veröffentlichung von
    Finanzberichten und Research-Analysen.

    "Mit dem Schritt ins Scale-Segment schaffen wir die Grundlage, unser streng
    nachhaltiges Geschäftsmodell noch besser am Kapitalmarkt zu positionieren und
    den Dialog mit nationalen und internationalen Investoren zu intensivieren",
    erklärt Dietmar von Blücher, Vorstandsvorsitzender der Umweltbank AG. "So
    gewinnen wir mehr Flexibilität, um unsere Mission - die konsequente Förderung
    nachhaltiger Projekte - weiter voranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv als
    Partner bei der Transformation hin zu einer ökologischeren Wirtschaft
    einzubinden."

    Über die UmweltBank AG

    Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
    wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
    Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
    Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
    Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem
    Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten
    Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte
    Welt für kommende Generationen zu schaffen.

    Pressekontakt:

    Dr. Florian Wedlich
    Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations

    UmweltBank AG
    Laufertorgraben 6
    90489 Nürnberg

    Tel: 0911 / 53 08 - 1007
    E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
    Internet: http://www.umweltbank.de
    Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

    Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
    Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz
    Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
    Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6100905
    OTS: UmweltBank AG
    ISIN: DE0005570808
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 5,20 auf Tradegate (20. August 2025, 17:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um +1,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 185,45 Mio..

    UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu UmweltBank - 557080 - DE0005570808

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über UmweltBank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment der Deutschen Börse an Die UmweltBank AG [ISIN: DE0005570808] hat heute den Einbeziehungsantrag ihrer Aktien in das Scale-Segment der Deutschen Börse eingereicht. Ein Listing ist bereits im August angestrebt. Mit diesem Schritt will die Bank ihre Kapitalmarktpräsenz …