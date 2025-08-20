    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    FTSE 100 auf Rekordhoch - ansonsten eher Lethargie

    • Europas Märkte zeigen gemischte Entwicklungen am Mittwoch.
    • FTSE 100 erreicht Rekordhoch, EuroStoxx 50 sinkt leicht.
    • Lethargie vor Notenbanker-Treffen in Jackson Hole spürbar.
    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Mit Ausnahme des britischen FTSE 100 (Footsie) , der ein Rekordhoch erreichte, machten die meisten Indizes keine größeren Sprünge. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sprach eher von allgemeiner Lethargie, die sich nach der Elefantenrunde über einen Frieden in der Ukraine im Weißen Haus und vor dem am Donnerstag startenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole breit mache.

    Der EuroStoxx 50 gab um 0,20 Prozent auf 5.472,32 Punkte nach. Damit hielt sich der Eurozonen-Leitindex weiter auf dem hohen Niveau von Ende März. Zu Beginn des Frühlingsmonats hatte er es endlich geschafft, das Rekordhoch aus dem Jahr 2000 zu übertreffen.

    Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer SMI um 0,52 Prozent auf 12.276,26 Punkte zu. Der FTSE 100 in London gewann 1,08 Prozent auf 9.288,14 Punkte. Kurz zuvor war er erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 9.300 Zählern geklettert./ck/he





