    Schweden

    Könnten Frieden in der Ukraine mit Marine sichern

    • Schweden sichert Frieden in der Ukraine durch Überwachung.
    • Ulf Kristersson betont Verantwortung der Ukraine selbst.
    • Militärische Garantien Teil der Friedensverhandlungen.

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Schweden ist bereit, den Frieden in der Ukraine durch Luftraumüberwachung und vom Meer aus zu sichern. Das sagte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson zum Radiosender Sveriges Radio. Es gehe nicht darum, große Truppen aus anderen Ländern in die Ukraine zu verlegen, sondern vielmehr darum, sicherzustellen, "dass die Ukraine selbst glaubwürdig Verantwortung für ihr Land übernehmen kann, sodass Russland es nicht noch einmal versucht", sagte Kristersson.

    Der schwedische Beitrag im Falle eines Friedensabkommens zwischen der Ukraine und Russland müsse aber auf eine sichere Art und Weise geschehen, sodass man wisse, "worauf man sich einlässt", sagte Kristersson.

    Bei Beratungen von Militärchefs aus Deutschland und den anderen Nato-Staaten über die laufenden Friedensbemühungen für die Ukraine wurde erwartet, dass es auch um Wege zu militärischen Sicherheitsgarantien als Teil einer Friedenslösung geht. Schweden ist der Nato im März 2024 beigetreten und ist somit das neueste Mitglied im Bündnis./arn/DP/nas





