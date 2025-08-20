Xiaomi eröffnet ersten eigenen Xiaomi Store in Deutschland (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Ein neuer Meilenstein in der Einzelhandel-Wachstumsstrategie
in Westeuropa
Xiaomi eröffnet den ersten selbst betriebenen Xiaomi Store in Deutschland. Im
Einkaufszentrum Limbecker Platz in der Essener Innenstadt können Besucher ab
sofort in die Marken- und Produktwelt von Xiaomi eintauchen. Auf 99 m²
präsentiert das Unternehmen zahlreiche aktuelle Technologie-Highlights in
moderner, lichtdurchfluteter Atmosphäre - von Smartphones und Wearables bis hin
zu Fernsehern, Saug- und Wischrobotern, Haushaltsgeräten und E-Scootern. Die
Produkte können direkt vor Ort erworben werden, während das Verkaufspersonal
beratend zur Seite steht. Dabei präsentiert das Unternehmen seine Vision "Human
× Car × Home" und gibt Besuchern die Möglichkeit, das intelligente Ökosystem zu
entdecken.
"Wir freuen uns, den Menschen in der Region unsere zahlreichen innovativen
Produkte näher zu bringen und ihnen ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu
bieten" , erklärt Alan Chen Li, Country Manager bei Xiaomi Deutschland. "Der
erste von uns betriebene Xiaomi Store in Deutschland ist ein wichtiger
Meilenstein und ein klares Zeichen für unser langfristiges Engagement auf diesem
Markt. Diese Eröffnung ist erst der Anfang - wir freuen uns darauf, gemeinsam
mit unseren Fans weiter zu wachsen."
"Mit dem Store in Essen macht Xiaomi den ersten Schritt in Richtung einer
umfassenderen Einzelhandelsstrategie, die auch andere europäische Städte
umfassen wird." , ergänzt QX Wang, General Manager of Western Europe.
Derzeit hat der Xiaomi Store in Essen im Rahmen einer Trial-Phase geöffnet. Die
offizielle Eröffnungszeremonie ist für den 26. September geplant. Weitere
Details dazu folgen.
Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier
(https://emea.ourspacefiles.com/fl/9qJXGhqjPf4Y) (Passwort: ngUiDR3F42F7)
Pressekontakt:
Weber Shandwick
Andreas Fuchs
mailto:Xiaomi@WeberShandwick.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122861/6100926
OTS: Xiaomi
in Westeuropa
Xiaomi eröffnet den ersten selbst betriebenen Xiaomi Store in Deutschland. Im
Einkaufszentrum Limbecker Platz in der Essener Innenstadt können Besucher ab
sofort in die Marken- und Produktwelt von Xiaomi eintauchen. Auf 99 m²
präsentiert das Unternehmen zahlreiche aktuelle Technologie-Highlights in
moderner, lichtdurchfluteter Atmosphäre - von Smartphones und Wearables bis hin
zu Fernsehern, Saug- und Wischrobotern, Haushaltsgeräten und E-Scootern. Die
Produkte können direkt vor Ort erworben werden, während das Verkaufspersonal
beratend zur Seite steht. Dabei präsentiert das Unternehmen seine Vision "Human
× Car × Home" und gibt Besuchern die Möglichkeit, das intelligente Ökosystem zu
entdecken.
"Wir freuen uns, den Menschen in der Region unsere zahlreichen innovativen
Produkte näher zu bringen und ihnen ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu
bieten" , erklärt Alan Chen Li, Country Manager bei Xiaomi Deutschland. "Der
erste von uns betriebene Xiaomi Store in Deutschland ist ein wichtiger
Meilenstein und ein klares Zeichen für unser langfristiges Engagement auf diesem
Markt. Diese Eröffnung ist erst der Anfang - wir freuen uns darauf, gemeinsam
mit unseren Fans weiter zu wachsen."
"Mit dem Store in Essen macht Xiaomi den ersten Schritt in Richtung einer
umfassenderen Einzelhandelsstrategie, die auch andere europäische Städte
umfassen wird." , ergänzt QX Wang, General Manager of Western Europe.
Derzeit hat der Xiaomi Store in Essen im Rahmen einer Trial-Phase geöffnet. Die
offizielle Eröffnungszeremonie ist für den 26. September geplant. Weitere
Details dazu folgen.
Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier
(https://emea.ourspacefiles.com/fl/9qJXGhqjPf4Y) (Passwort: ngUiDR3F42F7)
Pressekontakt:
Weber Shandwick
Andreas Fuchs
mailto:Xiaomi@WeberShandwick.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122861/6100926
OTS: Xiaomi
Autor folgen