Xiaomi eröffnet ersten eigenen Xiaomi Store in Deutschland (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Ein neuer Meilenstein in der Einzelhandel-Wachstumsstrategie
    in Westeuropa

    Xiaomi eröffnet den ersten selbst betriebenen Xiaomi Store in Deutschland. Im
    Einkaufszentrum Limbecker Platz in der Essener Innenstadt können Besucher ab
    sofort in die Marken- und Produktwelt von Xiaomi eintauchen. Auf 99 m²
    präsentiert das Unternehmen zahlreiche aktuelle Technologie-Highlights in
    moderner, lichtdurchfluteter Atmosphäre - von Smartphones und Wearables bis hin
    zu Fernsehern, Saug- und Wischrobotern, Haushaltsgeräten und E-Scootern. Die
    Produkte können direkt vor Ort erworben werden, während das Verkaufspersonal
    beratend zur Seite steht. Dabei präsentiert das Unternehmen seine Vision "Human
    × Car × Home" und gibt Besuchern die Möglichkeit, das intelligente Ökosystem zu
    entdecken.

    "Wir freuen uns, den Menschen in der Region unsere zahlreichen innovativen
    Produkte näher zu bringen und ihnen ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu
    bieten" , erklärt Alan Chen Li, Country Manager bei Xiaomi Deutschland. "Der
    erste von uns betriebene Xiaomi Store in Deutschland ist ein wichtiger
    Meilenstein und ein klares Zeichen für unser langfristiges Engagement auf diesem
    Markt. Diese Eröffnung ist erst der Anfang - wir freuen uns darauf, gemeinsam
    mit unseren Fans weiter zu wachsen."

    "Mit dem Store in Essen macht Xiaomi den ersten Schritt in Richtung einer
    umfassenderen Einzelhandelsstrategie, die auch andere europäische Städte
    umfassen wird." , ergänzt QX Wang, General Manager of Western Europe.

    Derzeit hat der Xiaomi Store in Essen im Rahmen einer Trial-Phase geöffnet. Die
    offizielle Eröffnungszeremonie ist für den 26. September geplant. Weitere
    Details dazu folgen.

    Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier
    (https://emea.ourspacefiles.com/fl/9qJXGhqjPf4Y) (Passwort: ngUiDR3F42F7)

