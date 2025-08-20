Xiaomi eröffnet ersten eigenen Xiaomi Store in Deutschland (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Ein neuer Meilenstein in der Einzelhandel-Wachstumsstrategie

in Westeuropa



Xiaomi eröffnet den ersten selbst betriebenen Xiaomi Store in Deutschland. Im

Einkaufszentrum Limbecker Platz in der Essener Innenstadt können Besucher ab

sofort in die Marken- und Produktwelt von Xiaomi eintauchen. Auf 99 m²

präsentiert das Unternehmen zahlreiche aktuelle Technologie-Highlights in

moderner, lichtdurchfluteter Atmosphäre - von Smartphones und Wearables bis hin

zu Fernsehern, Saug- und Wischrobotern, Haushaltsgeräten und E-Scootern. Die

Produkte können direkt vor Ort erworben werden, während das Verkaufspersonal

beratend zur Seite steht. Dabei präsentiert das Unternehmen seine Vision "Human

× Car × Home" und gibt Besuchern die Möglichkeit, das intelligente Ökosystem zu

entdecken.



"Wir freuen uns, den Menschen in der Region unsere zahlreichen innovativen

Produkte näher zu bringen und ihnen ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu

bieten" , erklärt Alan Chen Li, Country Manager bei Xiaomi Deutschland. "Der

erste von uns betriebene Xiaomi Store in Deutschland ist ein wichtiger

Meilenstein und ein klares Zeichen für unser langfristiges Engagement auf diesem

Markt. Diese Eröffnung ist erst der Anfang - wir freuen uns darauf, gemeinsam

mit unseren Fans weiter zu wachsen."



"Mit dem Store in Essen macht Xiaomi den ersten Schritt in Richtung einer

umfassenderen Einzelhandelsstrategie, die auch andere europäische Städte

umfassen wird." , ergänzt QX Wang, General Manager of Western Europe.



Derzeit hat der Xiaomi Store in Essen im Rahmen einer Trial-Phase geöffnet. Die

offizielle Eröffnungszeremonie ist für den 26. September geplant. Weitere

Details dazu folgen.



Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier

(https://emea.ourspacefiles.com/fl/9qJXGhqjPf4Y) (Passwort: ngUiDR3F42F7)



