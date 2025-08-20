    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Palantir, Nvidia: Der Geruch von Panik - muss die Fed die Zinsen senken?

    Vor der Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole mit der Frage, ob die Zinsen im September sinken, herrscht zwischenzeitlich ein Anflug von Panik: Hype-Aktien wie Palantir und Nvidia setzten nach Eröffnung der Wall Street ihren Abverkauf fort - da wurden offensichtlich vor allem Positionen euphorischer US-Privattrader, die sich hoch eingekauft hatten, liquidiert. Der Grund sind immer stärkere Zweifel, ob KI in den nächsten Jahren wirklich die extrem überspannten Erwartungen erfüllen kann - oder eben doch nicht. Unterdessen fordert Trump den Rücktritt von Fed-Gouverneurin Cook - das ist der nächste Schlag gegen die (vermeintliche) Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. Damit aber dürfte der Widerstand von Jerome Powell, die Zinsen zu senken und so der Forderung Trumps nachzugeben, eher noch größer werden..


    1. US-Aktien-Rally wie in den 90ern – wo bleibt die Korrektur?

    2. Trump intensiviert Angriff auf die Fed – Board Member Cook im Visier

     

    Das Video "Palantir, Nvidia: Der Geruch von Panik - muss die Fed die Zinsen senken?" sehen Sie hier..




