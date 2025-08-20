EUROKAI: Prognose 2025 angehoben – Ihre Investitionschance!
EUROKAI hebt die Prognose für 2025 an: Umsatz und EBT steigen dank starker Umschlagszahlen. Hohe Umschlagszahlen und Erlöse in den Segmenten CONTSHIP Italia und EUROGATE treiben das Wachstum an. Details zur Geschäftsentwicklung folgen im Halbjahresfinanzbericht am 30. September 2025.
Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
- EUROKAI GmbH & Co. KGaA hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an.
- Der Konzernumsatz zum 30. Juni 2025 beträgt ca. EUR 130,8 Mio., ein Anstieg von EUR 10,4 Mio. im Vergleich zum Vorjahr.
- Das EBT liegt bei ca. EUR 61,1 Mio., was einem Anstieg von EUR 18,9 Mio. im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 entspricht.
- Die positive Entwicklung wird durch hohe Umschlagszahlen sowie hohe Lagergeld- und Reefererlöse in den Segmenten CONTSHIP Italia und EUROGATE unterstützt.
- Die neue Prognose geht davon aus, dass das Konzernergebnis 2025 höher ausfällt als ursprünglich erwartet, jedoch leicht unter dem bereinigten Ergebnis von 2024 liegt.
- Weitere Details zur Geschäftsentwicklung werden am 30. September 2025 mit dem Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht.
Der Kurs von Eurokai lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,31 % im Plus.
ISIN:DE0005706535WKN:570653
