    Active Ownership bei Gerresheimer groß eingestiegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktivistischer Investor steigt bei Gerresheimer ein.
    • Active Ownership hält 5,31% direkt, 1,88% indirekt.
    • Gerresheimer plant Verkauf des Glasgeschäfts.
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer ist nach den jüngsten Turbulenzen ein aktivistischer Investor groß eingestiegen. Die luxemburgische Active Ownership hält direkt 5,31 und indirekt 1,88 Prozent an dem Unternehmen, wie aus am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht. Laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg ist der Investor damit zweitgrößter Anteilseigner bei Gerresheimer.

    Zuletzt hatte das Unternehmen mitgeteilt, sein Glasgeschäft (Moulded-Glass) separieren und anschließend verkaufen zu wollen. Die Entscheidung folgte auf das Ende von Übernahmegesprächen mit Finanzinvestoren. Seit Jahresanfang hat die Gerresheimer-Aktie fast 40 Prozent verloren./he/nas

    Gerresheimer

    +0,58 %
    -3,57 %
    -5,46 %
    -26,92 %
    -54,78 %
    -23,06 %
    -54,68 %
    -31,09 %
    +1,95 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 44,26 auf Tradegate (20. August 2025, 18:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -3,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,55 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +4,77 %/+67,19 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
