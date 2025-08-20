Active Ownership bei Gerresheimer groß eingestiegen

Guten Tag !





Mich würde mal interessieren, wie hier so die Erwartungen für die Kennzahlen 2025 für "Gerresheimer neu" (also ohne Moulded Glas) so sind.





Gehen wir mal davon aus, dass Moulded Glas etwa 750 Mio Euro Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 19% macht (vielleicht auch im laufenden Jahr etwas weniger wegen der bekannten Probleme bei Kosmetik und Hustensaft).





In 2024 hat Gerresheimer einen Umsatz von insgesamt 2 Mrd Euro erzielt. Durch die Übernahme von Bormioli sollte der Vergleichswert laut GB 2024 insgesamt 2,4 Mrd Euro betragen. Die ursprüngliche Wachstumsprognose von zwischen 3 und 5 % wurde zwischenzeitlich zurückgenommen auf 1-2%. Demnach müsste der Gesamtumsatz in 2025 irgendwo um die 2,44 Mrd liegen. Ziehen wir davon mal der Einfachheit halber 744 Mio Euro für Moulded Glas ab (ist ja eh nur eine sehr grobe Annäherungsrechnung), bleiben für Gerresheimer neu im laufenden Geschäftsjahr noch rund 1,7 Mrd Euro Umsatz. Der Gesamtkonzern sollte laut überarbeiteter Prognosefür 2025 eine EBITDA Marge von etwa 20% erreichen, Moulded Glas wie gesagt in diesem Jahr vielleicht mit 18%.





Das würde für Gerresheimer insgesamt ein EBITDA von 488 Mio Euro ergeben und für MouldedGlas von rechnerisch 133 Mio Euro. Damit würde das EBITDA für Gerresheimer neu in diesem Jahr bei etwa 355 Mio Euro liegen (und damit einer Marge von etwa knapp 21% entsprechen) - das liegt dann schon deutlich unter dem EBITDA 2024 oder auch 2023.





Habe ich da irgendeinen Fehler eingebaut?





Mir ist schon klar, dass Gerresheimer sich nach einem Verkauf von Moulded Glas und der damit einhergehenden (und dringend nötigen) Entschuldung stärker auf den Pharmebereich konzentrieren kann (und man der Aktie dann auch möglicherweise höhere Multipel zugesteht - aber was das reine Ergebnis angeht, dürfte es erst einmal abwärts gehen (wenn ich keinen Fehler in meinen Überlegungen habe).