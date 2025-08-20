Deutlicher Kurssprung bei der Medtronic Aktie - 20.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Medtronic Aktie. Sie steigt um +4,14 % auf 80,45€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Medtronic ist ein globaler Marktführer in der Medizintechnik mit einem breiten Produktportfolio und starker Innovationskraft.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Medtronic über einen Zuwachs von +3,84 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,74 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,58 % geändert.

Medtronic Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,21 % 1 Monat +3,95 % 3 Monate +3,84 % 1 Jahr +4,78 %

Informationen zur Medtronic Aktie

Es gibt 1 Mrd. Medtronic Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,92 Mrd.EUR wert.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während einige Indizes leichte Gewinne verzeichnen, müssen andere Verluste hinnehmen. Ein Blick auf die Top- und Flopwerte zeigt spannende Entwicklungen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Medtronic Aktie jetzt kaufen?

Ob die Medtronic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Medtronic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.