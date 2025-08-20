Breaking: NFON AG aktualisiert 2025 Prognose für Geschäftsjahr!
Die NFON AG hat ihre Prognosen für 2025 angepasst. Trotz Herausforderungen bleibt das Unternehmen zuversichtlich, seine langfristigen Ziele zu erreichen.
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
- NFON AG hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund vorläufiger Ergebnisse und Marktbedingungen angepasst.
- Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025 betrug 44,2 Mio. EUR, was einem Anstieg von 3,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das bereinigte EBITDA für das erste Halbjahr 2025 lag bei 5,7 Mio. EUR (+3,4 %).
- Die neue Umsatzwachstumsprognose für 2025 liegt zwischen 3 % und 5 %, während die vorherige Prognose 8 % bis 10 % betrug.
- Das bereinigte EBITDA wird nun in einer Spanne von 12,5 Mio. EUR bis 14,0 Mio. EUR erwartet, im Vergleich zu zuvor 13,5 Mio. EUR bis 15,5 Mio. EUR.
- Trotz der Anpassungen bleibt NFON optimistisch, die mittelfristigen Ziele im Rahmen der Unternehmensstrategie NFON Next 2027 zu erreichen.
Der nächste wichtige Termin, Finanzergebnis H1-2025, bei NFON ist am 21.08.2025.
-4,55 %
+3,97 %
-6,43 %
-1,50 %
+6,50 %
-29,11 %
-53,21 %
-52,75 %
ISIN:DE000A0N4N52WKN:A0N4N5
