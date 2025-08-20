Schwarzarbeit auf der Gamescom? Zöllner werden fündig

KÖLN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen Schwarzarbeit hat sich der Zoll das Sicherheitspersonal der Gamescom vorgeknöpft. Am ersten Tag der größten Computerspiel-Messe rückten etwa 60 Einsatzkräfte an und kontrollierten zeitgleich alle Zugänge der Veranstaltung, wie das Hauptzollamt Köln mitteilte. An den Zugängen waren die Sicherheitsleute eingesetzt. Auch in den Hallen und auf Freiflächen, wo ebenfalls Security ist, kam es zu Überprüfungen.

Es seien knapp 150 Beschäftigte von zahlreichen Sicherheitsfirmen kontrolliert worden. Bei etwa 50 von ihnen gebe es erste Hinweise auf Schwarzarbeit - ihr Arbeitgeber habe sie wohl nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung gemeldet, so der Zoll. Schlechte Bezahlung war ebenfalls ein Thema, ersten Erkenntnissen zufolge bekamen drei der Sicherheitsleute nicht mal Mindestlohn.