unter anderem werden Nuseir Yassin, Dr. Maye Musk zu hören sein

Unter dem Motto „Monetization in the Web3 Era" wird die dreitägige Veranstaltung Urheber von Inhalten, Influencer und Innovatoren aus der ganzen Welt zusammenbringen, um zu erkunden, wo Blockchain, Krypto und die Creator Economy Schnittmengen bilden, um neue Einkommensquellen zu erschließen.

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 20. August 2025 /PRNewswire/ -- Der Crypto Content Creator Campus (CCCC) Lissabon 2025 bereitet sich auf seine bisher hochkarätigste Ausgabe vor. Vom 14. bis 16. November versammelt sich in Europas aufstrebender Blockchain-Hauptstadt ein internationales Line-up von Vordenkern, die Storytelling und Influencing neu definieren – darunter Nuseir Yassin, Nick Tran, Philippe Ben Mohamed und Sergej Loiter. Darüber hinaus wird Dr. Maye Musk ihre Erfahrungen mit der Erstellung von Inhalten, Modellierung teilen –und außerdem Geschichten aus ihrem Buch „A Woman Makes A Plan" (Eine Frau macht einen Plan) erzählen.

Von der Inspiration zur Umsetzung

Die Teilnehmenden werden die seltene Gelegenheit haben, direkt von einigen der einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt zu lernen:

Nuseir Yassin, Gründer und Content Creator von NasDaily – Der globale Storyteller, der durch virale Inhalte, die aufklären und inspirieren, eine Community von über 70 Millionen Followern aufgebaut hat, erforscht nun die Grenzen des Web3-Storytelling.

Dr. Maye Musk – Internationales Supermodel, Ernährungsberaterin und Bestsellerautorin, deren Einsatz für Innovation und Technologie die nächste Generation von Changemakern inspiriert.

Nick Tran – Der ehemalige TikTok Global Head of Marketing und CMO von Web3-Marken, bekannt für den Aufbau von Marken, die an der Spitze der digitalen Kultur stehen.

Musa Tariq – Ehemaliger Marketingleiter bei Airbnb, Apple und Nike

Philippe Ben Mohamed – Head of Metaverse bei Tomorrowland

Sergej Loiter – CEO von Search , AI, and AdTech, Yango Group

„Die Web3-Welt schreibt die Regeln neu, nach denen Geschichten erzählt, geteilt und honoriert werden. Ich kann es kaum erwarten, in Lissabon mit Creatorn zu netzwerken und zu erfahren, wie sie es schaffen, ihre Stimmen in globale Bewegungen – und Einnahmequellen – zu verwandeln."

– Nuseir Yassin, Gründer und Content Creator von NasDaily

„Innovation hat keine Altersgrenze. Ich freue mich darauf, beim CCCC Lissabon zu zeigen, wie der Einsatz neuer Technologien unerwartete Wege zu Erfolg und Wirkung eröffnen kann."

– Dr. Maye Musk, Autorin und Rednerin

Ein Aufruf an alle Creator von Krypto-Inhalten

Egal, ob Sie Web3 Influencer, NFT Artist, Crypto Trader oder Community Builder sind, das CCCC Lissabon 2025 ist Ihre Chance, Insider-Strategien zu erlernen, sich mit den größten Namen in diesem Bereich zu vernetzen und Ihre Karriere als Creator auf sichere Beine zu stellen.

Informationen zur Veranstaltung:

Ort: Lissabon, Portugal

Datum: 14.–16. November 2025

Tickets & Infos: www.cccc.buzz/lisbon

Beteiligen Sie sich an der Online-Diskussion unter #CCCCLisbon und werden Sie Teil der globalen Bewegung, die Creator im dezentralen Zeitalter stärkt.

Informationen zum Crypto Content Creator Campus (CCCC)

Hinter CCCC steht ein Team von Branchenexperten und Visionären, die sich der Gestaltung der Zukunft der Inhaltserstellung im Web3- und -Kryptobereich verschrieben haben. Angetrieben von einer gemeinsamen Leidenschaft für die Schaffung einer Community, die echten Mehrwert schafft, haben wir einen Campus kreiert, der ein einzigartiges Erlebnis verspricht. Der CCCC 2025 findet vom 14. bis 16. November 2025 in Lissabon, Portugal, statt.

Weitere Informationen über den CCCC finden Sie unter: https://www.cccc.buzz/

Kontakt für Rückfragen: hello@cccc.buzz

