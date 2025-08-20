Futu Holdings (A) (A) Aktie heute im Plus - 20.08.2025

Die Futu Holdings (A) (A) Aktie konnte bisher um +3,45 % auf 150,00€ zulegen. Das sind +5,00 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Futu Holdings ist ein Fintech-Unternehmen, das innovative Online-Brokerage-Dienste bietet, insbesondere in Asien. Es konkurriert mit großen Namen wie Robinhood und Charles Schwab, hebt sich jedoch durch seine benutzerfreundliche Plattform und sozialen Funktionen ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Futu Holdings (A) (A) einen Gewinn von +54,87 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Futu Holdings (A) (A) Aktie damit um +4,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Futu Holdings (A) (A) auf +96,10 %.

Futu Holdings (A) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,14 % 1 Monat +7,86 % 3 Monate +54,87 % 1 Jahr +162,61 %

Informationen zur Futu Holdings (A) (A) Aktie

Es gibt 95 Mio. Futu Holdings (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,22 Mrd. wert.

HONG KONG, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Futu Holdings Limited (“Futu” or the “Company”) (Nasdaq: FUTU), a leading tech-driven online brokerage and wealth management platform, today announced its unaudited financial results for the second …

Futu Holdings (A) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Futu Holdings (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Futu Holdings (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.