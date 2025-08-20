Airbus Aktie fällt auf 178,56€ - 20.08.2025

Mit einer Performance von -2,50 % musste die Airbus Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Airbus in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,15 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,27 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Airbus +15,93 % gewonnen.

Airbus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,64 % 1 Monat -3,27 % 3 Monate +10,15 % 1 Jahr +29,00 %

Informationen zur Airbus Aktie

Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,44 Mrd. wert.

Airbus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.