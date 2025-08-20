    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTravelers Companies AktievorwärtsNachrichten zu Travelers Companies

    Börsen Update

    Börsen Update USA - 20.08. - US Tech 100 schwach -0,88 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Der Dow Jones steht bei 44.920,87 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
    Top-Werte: Travelers Companies +1,86 %, Caterpillar +0,70 %, McDonald's +0,70 %, Amgen +0,69 %, Walmart +0,67 %
    Flop-Werte: Apple -2,05 %, Amazon -2,05 %, Unitedhealth Group -2,04 %, NVIDIA -1,65 %, Microsoft -0,99 %

    Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:44) bei 23.185,24 PKT und fällt um -0,88 %.
    Top-Werte: Analog Devices +5,21 %, Regeneron Pharmaceuticals +3,46 %, Microchip Technology +2,17 %, Palo Alto Networks +2,07 %, Fortinet +1,59 %
    Flop-Werte: Intel -6,57 %, DoorDash Registered (A) -5,61 %, Micron Technology -5,52 %, Arm Holdings -3,30 %, Synopsys -2,83 %

    Der S&P 500 bewegt sich bei 6.386,30 PKT und fällt um -0,43 %.
    Top-Werte: Analog Devices +5,21 %, Medtronic +3,91 %, Regeneron Pharmaceuticals +3,46 %, Lyondellbasell Industries +3,26 %, Bunge Global +3,03 %
    Flop-Werte: Target -7,21 %, Intel -6,57 %, DoorDash Registered (A) -5,61 %, Micron Technology -5,52 %, Dell Technologies Registered (C) -5,45 %




