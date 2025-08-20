Börsen Update
Börsen Update USA - 20.08. - US Tech 100 schwach -0,88 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 44.920,87 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: Travelers Companies +1,86 %, Caterpillar +0,70 %, McDonald's +0,70 %, Amgen +0,69 %, Walmart +0,67 %
Flop-Werte: Apple -2,05 %, Amazon -2,05 %, Unitedhealth Group -2,04 %, NVIDIA -1,65 %, Microsoft -0,99 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:44) bei 23.185,24 PKT und fällt um -0,88 %.
Top-Werte: Analog Devices +5,21 %, Regeneron Pharmaceuticals +3,46 %, Microchip Technology +2,17 %, Palo Alto Networks +2,07 %, Fortinet +1,59 %
Flop-Werte: Intel -6,57 %, DoorDash Registered (A) -5,61 %, Micron Technology -5,52 %, Arm Holdings -3,30 %, Synopsys -2,83 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.386,30 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: Analog Devices +5,21 %, Medtronic +3,91 %, Regeneron Pharmaceuticals +3,46 %, Lyondellbasell Industries +3,26 %, Bunge Global +3,03 %
Flop-Werte: Target -7,21 %, Intel -6,57 %, DoorDash Registered (A) -5,61 %, Micron Technology -5,52 %, Dell Technologies Registered (C) -5,45 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.