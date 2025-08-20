    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Jenseits von Yiwu: Auf der Jagd nach Träumen rund um den Globus

    PEKING  , 20. August 2025 /PRNewswire/ -- Lou Bingqiang kommt aus Yiwu, China. Die letzten 14 Jahre war er im Handel in Peru tätig – er spricht fließend Spanisch und macht Geschäfte mit den Einheimischen. Heute ist er nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch Vorsitzender der Allgemeinen Handelskammer von Zhejiang in Peru, wo er Landsleute aus Zhejiang unterstützt. Aber vor 14 Jahren hatte Lou China noch nie verlassen. Er wusste nichts über Peru. Warum also hat er es als erste Station seiner Überseereise gewählt?

    Video - https://mma.prnewswire.com/media/2753409/0818.mp4

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-jenseits-von-yiwu-auf-der-jagd-nach-traumen-rund-um-den-globus-302534922.html




