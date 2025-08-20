Analog Devices - Aktie zieht deutlich an - 20.08.2025

Die Analog Devices Aktie konnte bisher um +5,21 % auf 208,50€ zulegen. Das sind +10,33 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Analog Devices ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Signalverarbeitung, mit einem Fokus auf Präzision und Zuverlässigkeit. Hauptkonkurrenten sind Texas Instruments und Maxim Integrated.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Analog Devices einen Gewinn von +2,02 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Analog Devices -1,05 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,88 % geändert.

Analog Devices Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,27 % 1 Monat -1,14 % 3 Monate +2,02 % 1 Jahr +0,88 %

Informationen zur Analog Devices Aktie

Es gibt 496 Mio. Analog Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 103,02 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während einige Indizes leichte Gewinne verzeichnen, müssen andere Verluste hinnehmen. Ein Blick auf die Top- und Flopwerte zeigt spannende Entwicklungen.

US-Technologieaktien haben am Mittwoch weiter nachgegeben. Marktbeobachter sprachen von einer Konsolidierung, nachdem der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 seinen Anfang August gestarteten Erholungslauf vor einer …

Analog Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Analog Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Analog Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.