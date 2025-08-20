    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    RBC stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Halbjahreszahlen von 45,50 auf 44,00 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Das Jahr 2025 dürfte mit Blick auf die weiteren Ergebnisse ein Tief darstellen, das durch die schwächere Entwicklung der Geschäfte im ersten Halbjahr noch verschärft worden sei, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst erwartet daher, dass der Versorger zur Vorlage der Jahreszahlen ein operatives Ergebnis am unteren Ende der angegebenen Zielspanne berichten wird. Danach aber rechnet er mit einem deutlichen Ergebniswachstum./rob/ck/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 12:26 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 12:26 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 35,38EUR auf Tradegate (20. August 2025, 20:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Alexander Wheeler
    Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 44
    Kursziel alt: 45,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


