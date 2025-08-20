Aghanim präsentiert Checkout 2.0, Kinetic Framework und weitere Innovationen für die Zukunft des Game Commerce

Aghanim, ein schnell wachsendes Fintech-Unternehmen mit über 250 webbasierten Game Hubs, die mit dem innovativen Game Hub Builder erstellt wurden, stellt jetzt die nächste Generation von Tools vor, die eine Direct-to-Consumer (DTC)-Strategie für Videospiele ermöglichen.

LOS ANGELES, 20. August 2025 /PRNewswire/ -- Aghanim, die Fintech-Kraft hinter der Direct-to-Consumer (DTC)-Revolution im Bereich des Mobile Gaming, bietet die revolutionären LiveOps Builder und Game Hub Builder an – und damit einen großen Schritt nach vorn, weg von den leistungsschwachen Webshops. Das in Los Angeles ansässige Fintech-Unternehmen erstellt in weniger als einer Minute inhaltsbasierte Community-Websites für mobile Spiele und kündigt nun mit Hilfe von Newton, einem GenAI-gestützten Co-Piloten, stolz sein neues Angebot an: