Aghanim präsentiert Checkout 2.0, Kinetic Framework und weitere Innovationen für die Zukunft des Game Commerce
Aghanim, ein schnell wachsendes Fintech-Unternehmen mit über 250 webbasierten Game Hubs, die mit dem innovativen Game Hub Builder erstellt wurden, stellt jetzt die nächste Generation von Tools vor, die eine Direct-to-Consumer (DTC)-Strategie für Videospiele ermöglichen.
LOS ANGELES, 20. August 2025 /PRNewswire/ -- Aghanim, die Fintech-Kraft hinter der Direct-to-Consumer (DTC)-Revolution im Bereich des Mobile Gaming, bietet die revolutionären LiveOps Builder und Game Hub Builder an – und damit einen großen Schritt nach vorn, weg von den leistungsschwachen Webshops. Das in Los Angeles ansässige Fintech-Unternehmen erstellt in weniger als einer Minute inhaltsbasierte Community-Websites für mobile Spiele und kündigt nun mit Hilfe von Newton, einem GenAI-gestützten Co-Piloten, stolz sein neues Angebot an:
-
Kinetic – Ein proprietäres Entwicklungsframework, das eine beispiellose Anpassung und Kontrolle bei der Erstellung, Wartung und kontinuierlichen Optimierung von
Aghanim-basierte Game Hubs ermöglicht.
-
Blueprints – Ein Set hochleistungsfähiger, webbasierter LiveOps-Kampagnen, die mit den LiveOps Builder-Vorlagen verwendet werden können und von Millionen von Spielerinnen und
Spielern getestet wurden, die Aghanim-basierte Game Hubs besuchen.
-
Aghanim Connect – Ermöglicht Game Studios die einfache Verbindung ihrer Aghanim-basierten Einheiten mit Tools und Diensten von Drittanbietern wie PlayFab, AppsFlyer, Adjust,
Singular und vielen anderen.
- Aghanim Checkout 2.0 – Unsere neueste, schnellste und konversionsoptimierte Checkout-Technologie, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Game Studios und die einzigartigen unterschiedlichen Spielergewohnheiten, zu 100 % orientiert an den neuesten Entwicklungen in der Videospielindustrie.
Kinetic ermöglicht es Entwicklern und Publishern, durch eine einzigartig modulare und erweiterbare Architektur reichhaltige, immersive Web-Erlebnisse zu erstellen, zu verwalten und weiterzuentwickeln.
Das Herzstück von Kinetic ist ein blockbasiertes UI-System, das für spielorientierte Benutzeroberflächen optimiert ist und von einer adaptiven Layout-Engine angetrieben wird, die ein responsives Rendering über alle Geräte und Auflösungen hinweg gewährleistet. Die leistungsstarke Architektur unterstützt die Bearbeitung von Inhalten in Echtzeit und die Einbettung fortschrittlicher dynamischer Logik direkt in die Front-End-Strukturen, wodurch eine leistungsstarke und datengesteuerte Interaktivität ermöglicht wird.