Fed-Protokoll lässt Euro im US-Handel nur kurz hochspringen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im US-Handel nur kurz einen kleinen Sprung nach oben gemacht, ist aber knapp unter seinem Tageshoch geblieben. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1656 US-Dollar gehandelt. Im asiatischen Handel hatte sie mit um die 1,162 Dollar tiefer notiert. Das Tageshoch lag bei 1,1674 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1651 (Dienstag: 1,1682) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8582 (0,8560) Euro.

Das Protokoll der letzten Notenbanksitzung (Fed) von Ende Juli machte deutlich, dass die meisten Fed-Vertreter das Inflationsrisiko höher bewerten als die Sorgen um den Arbeitsmarkt. Trumps Zollpolitik sorgt unterdessen für eine wachsende Kluft innerhalb des Zinsausschusses. Die Notenbanker hatten den Leitzins im vergangenen Monat unverändert in einer Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent belassen. Sie begründeten dies mit einer gestiegenen Unsicherheit, nachdem sich die Konjunktur im ersten Halbjahr abgeschwächt hat. In ihrer Erklärung dazu hatten sie den Arbeitsmarkt als "solide" bezeichnet, die Inflation als dagegen nach wie vor "etwas hoch".