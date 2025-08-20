Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Intel
Tagesperformance: -6,47 %
Platz 1
Performance 1M: +1,48 %
Analog Devices
Tagesperformance: +5,77 %
Platz 2
Performance 1M: -1,14 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,82 %
Platz 3
Performance 1M: +0,61 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 4
Performance 1M: +7,63 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 5
Performance 1M: -1,78 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 6
Performance 1M: -6,99 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 7
Performance 1M: -17,70 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 8
Performance 1M: -12,58 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 9
Performance 1M: -24,92 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 10
Performance 1M: -6,94 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 11
Performance 1M: -9,09 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 12
Performance 1M: -4,98 %
