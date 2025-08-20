Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 20.08.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Intel
Tagesperformance: -6,47 %
Platz 1
Performance 1M: +1,48 %
Target
Tagesperformance: -6,03 %
Platz 2
Performance 1M: -6,07 %
Analog Devices
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 3
Performance 1M: -1,14 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -5,43 %
Platz 4
Performance 1M: -2,18 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 5
Performance 1M: +0,61 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 6
Performance 1M: -2,40 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 7
Performance 1M: +23,56 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: -4,48 %
Platz 8
Performance 1M: -3,42 %
Moderna
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 9
Performance 1M: -14,28 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 10
Performance 1M: +8,42 %
McKesson
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 11
Performance 1M: -2,28 %
Medtronic
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 12
Performance 1M: +3,95 %
PulteGroup
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 13
Performance 1M: +17,14 %
TJX Companies
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 14
Performance 1M: +13,39 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 15
Performance 1M: +7,63 %
Lennox International
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 16
Performance 1M: -1,62 %
Mohawk Industries
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 17
Performance 1M: +12,27 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 18
Performance 1M: -12,71 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 19
Performance 1M: -12,90 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 20
Performance 1M: -1,78 %
Best Buy
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 21
Performance 1M: +6,94 %
Cencora
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 22
Performance 1M: +2,88 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 23
Performance 1M: -6,99 %
Albemarle
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 24
Performance 1M: +1,54 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 25
Performance 1M: +19,58 %
Vulcan Materials (Holding Co)
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 26
Performance 1M: +7,86 %
Bunge Global
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 27
Performance 1M: +10,17 %
D.R. Horton
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 28
Performance 1M: +25,30 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 29
Performance 1M: -5,71 %
Ceridian HCM Holding
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 30
Performance 1M: +15,15 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 31
Performance 1M: -12,58 %
Philip Morris International
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 32
Performance 1M: -3,15 %
Chubb
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 33
Performance 1M: +1,27 %
Dow
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 34
Performance 1M: -15,20 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 35
Performance 1M: +4,13 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 36
Performance 1M: -24,92 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 37
Performance 1M: +17,25 %
Boston Scientific
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 38
Performance 1M: +0,90 %
Church & Dwight
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 39
Performance 1M: -1,88 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 40
Performance 1M: -9,09 %
