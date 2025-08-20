Nagarro Aktie unter starkem Abgabedruck - 20.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nagarro Aktie. Mit einer Performance von -3,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Nagarro mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -21,96 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Nagarro Aktie damit um -3,98 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,90 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Nagarro auf -35,11 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

Nagarro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,98 % 1 Monat -13,90 % 3 Monate -21,96 % 1 Jahr -32,90 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 708,77 Mio.EUR wert.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während einige Indizes leichte Gewinne verzeichnen, müssen andere Verluste hinnehmen. Ein Blick auf die Top- und Flopwerte zeigt spannende Entwicklungen.

Top- und Flop-Aktien am 20.08.2025 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nagarro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.